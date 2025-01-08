انت الان تتابع خبر السامرائي يناقش مع شيوخ ووجهاء كركوك الأوضاع في المحافظة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استقبل رئيس تحالف العزم، المهندس مثنى السامرائي، في مكتبه ببغداد اليوم الأربعاء، الشيخ زيد محمد الطيار، أمير قبيلة البو مفرج في العراق، والوفد المرافق له من شيوخ ووجهاء محافظة كركوك، حيث تناول اللقاء مناقشة الأوضاع العامة في محافظة كركوك، وسبل تعزيز التماسك المجتمعي ودعم الاستقرار في المحافظة".وأضاف: "أكد السامرائي خلال اللقاء على "أهمية دور القبائل العراقية في ترسيخ السلم الأهلي وتعزيز الوحدة الوطنية، مشيداً بالدور التاريخي لقبيلة البو مفرج في دعم الاستقرار الوطني".

من جانبه، أعرب الشيخ زيد الطيار والوفد المرافق له عن "تقديرهم الكبير للمهندس مثنى السامرائي ولتحالف العزم على اهتمامهم المستمر بقضايا العراق ومكوناته الاجتماعية"، مشدداً على "أهمية التعاون بين القبائل والقيادات السياسية لتعزيز التنمية والاستقرار في كركوك وباقي المحافظات".