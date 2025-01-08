شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع إلى 3760 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الأربعاء، 4297.25 جنيه للبيع، و4274.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الأربعاء، 3939 جنيها للبيع، و3918 جنيها للشراء. عيار 21 وارتفع سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الأربعاء، 3760 جنيها للبيع، و3740 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الأربعاء، 3222.75 جنيه للبيع، و3205.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، اليوم الأربعاء، 2506.75 جنيه للبيع، و2493.25 جنيه للشراء.

وارتفع سعر جرام الذهب، عيار 12، اليوم الأربعاء، إلى: 2148.5 جنيه للبيع، و2137.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء، 30080 جنيها للبيع، و29920 جنيها للشراء.