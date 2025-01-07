صدور العدد 136 من مجلة "الأمن العام"

صدر العدد 136 كانون الثاني 2025 من مجلة "الامن العام" عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه:
- اللواء الياس البيسري في الحديث السنوي لـ"الأمن العام":
- استوعبنا نتائج أحداث سوريا
- لم يعد هناك أي مبرّر للنزوح السوري
- "داتا" UNHCR صارت لزوم ما لا يلزم
- معنيون باتفاق وقف اطلاق النار وإجراءات صارمة لضبط المعابر
- فارس بويز: لأفضل العلاقات مع سوريا في معزل عمن يحكمها.
- هل تنتج جلسة 9 كانون الثاني رئيسا؟
- حركة الموفدين لم تهدأ إلا باستعادة الجنوب.
- قراءات سياسية وعسكرية وقانونية في اتفاق وقف النار وحروب المنطقة وصراعاتها، وأي خريطة جيو- سياسية جديدة للشرق الأوسط؟
- كيف سيكون العالم في ضوء التحولات الأوروبية والصعود الصيني والإدارة الأميركية الجديدة؟
- الآفاق الاقتصادية لعام 2025.
- حوادث السير في سنة: عددها، أسبابها ونتائجها.
- جردة في ثقافة عام 2024: توق إلى الأمل والصمود.
- معاناة الأطفال في زمن الحروب: أجيال تفقد السعادة وتعيش قلقا مزمنا.
- تقارير عن رياضة ركوب الأمواج والطيران فوق الماء.
- نشاطات الأمن العام وإضاءة حول نشاط معبر المصنع.
إلى الأبواب الدائمة في احصاءات الشهر والوثائق المزورة، الرياضة والتسلية.
ويمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط: www.general-security.gov.lb.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.