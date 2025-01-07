صدور العدد 136 من مجلة "الأمن العام"

صدر العدد 136 كانون الثاني 2025 من مجلة "الامن العام" عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه:

- اللواء الياس البيسري في الحديث السنوي لـ"الأمن العام":

- استوعبنا نتائج أحداث سوريا

- لم يعد هناك أي مبرّر للنزوح السوري

- "داتا" UNHCR صارت لزوم ما لا يلزم

- معنيون باتفاق وقف اطلاق النار وإجراءات صارمة لضبط المعابر

- فارس بويز: لأفضل العلاقات مع سوريا في معزل عمن يحكمها.

- هل تنتج جلسة 9 كانون الثاني رئيسا؟

- حركة الموفدين لم تهدأ إلا باستعادة الجنوب.

- قراءات سياسية وعسكرية وقانونية في اتفاق وقف النار وحروب المنطقة وصراعاتها، وأي خريطة جيو- سياسية جديدة للشرق الأوسط؟

- كيف سيكون العالم في ضوء التحولات الأوروبية والصعود الصيني والإدارة الأميركية الجديدة؟

- الآفاق الاقتصادية لعام 2025.

- حوادث السير في سنة: عددها، أسبابها ونتائجها.

- جردة في ثقافة عام 2024: توق إلى الأمل والصمود.

- معاناة الأطفال في زمن الحروب: أجيال تفقد السعادة وتعيش قلقا مزمنا.

- تقارير عن رياضة ركوب الأمواج والطيران فوق الماء.

- نشاطات الأمن العام وإضاءة حول نشاط معبر المصنع.

إلى الأبواب الدائمة في احصاءات الشهر والوثائق المزورة، الرياضة والتسلية.

ويمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط: www.general-security.gov.lb.