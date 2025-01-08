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طبيبة تترك العيادة وتتجه للصحراء لممارسة شغفها في رياضة المحركات.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - في خطوة غير تقليدية، قررت الدكتورة فاطمة با ناز أن تترك مجال دراستها في الطب وتتجه لممارسة شغفها في رياضة المحركات .

وخلال لقائها مع قناة العربية، تحدثت فاطمة عن حبها لرياضة المحركات، وقالت إن والدها كان من أكبر عشاق الراليات، وهو من علمها قيادة السيارات في البر منذ أن كانت في سن صغيرة.

وأضافت فاطمة: بدايتي مع الراليات كانت في رالي جميل، حيث سجلت معهم لمدة ثلاث سنوات، حيث كان رالي ملاحي وليس رالي سرعة، ومن هنا بدأت أعشق روح المنافسة التي جعلتني أرغب في تطوير نفسي لذلك، قررت أن أخذ كورسات تدريبية لتحسين مهاراتي في هذا المجال.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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