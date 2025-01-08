شكرا لمتابعة خبر عن طبيبة تترك العيادة وتتجه للصحراء لممارسة شغفها في رياضة المحركات.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في خطوة غير تقليدية، قررت الدكتورة فاطمة با ناز أن تترك مجال دراستها في الطب وتتجه لممارسة شغفها في رياضة المحركات .

وخلال لقائها مع قناة العربية، تحدثت فاطمة عن حبها لرياضة المحركات، وقالت إن والدها كان من أكبر عشاق الراليات، وهو من علمها قيادة السيارات في البر منذ أن كانت في سن صغيرة.

وأضافت فاطمة: بدايتي مع الراليات كانت في رالي جميل، حيث سجلت معهم لمدة ثلاث سنوات، حيث كان رالي ملاحي وليس رالي سرعة، ومن هنا بدأت أعشق روح المنافسة التي جعلتني أرغب في تطوير نفسي لذلك، قررت أن أخذ كورسات تدريبية لتحسين مهاراتي في هذا المجال.