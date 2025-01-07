الخطيب: المقاومة موجودة الى ان يبنوا دولة تقوم بواجبها وتحمي مواطنيها

أشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، إلى أنّ "لقد تعرضنا لضربة قوية، لكننا لسنا ضعفاء، ولا نسمح لاحد ان بستضعفنا. المقاومة موجودة الى ان يبنوا دولة تقوم بواجبها وتحمي مواطنيها. ونحن عندما ندافع عن الجنوب انما ندافع عن كل لبنان، ولا سيادة للبنان ما لم تكن هناك سيادة في الجنوب".

كلام الخطيب جاء خلال لقائه وفدًا من المجلس القاري الأفريقي في الجامعة الثقافية الذي وضعه في اجواء المغتربين اللبنانيين في القارة الافريقية.

ونوه الخطيب امام الوفد، بدور المغتربين خلال العدوان الاسرائيلي، مشيدا بـ"دور المجلس والجامعة في لمّ شمل اللبنانيين في العالم، وخاصة ابناء الطائفة الشيعية التي تعرضت لنكبة كبيرة في لبنان".

وردا على سؤال حول الانتخابات الرئاسية قال الخطيب إنه "لا يمكن انتخاب رئيس جمهورية من دون توافق، ولن ينتخب رئيس على قاعدة اننا مهزومون"، رافضًا ما جرى مؤخرا في مطار بيروت الدولي.

واضاف: "المشروع الاميركي يقضي بأن تكون اسرائيل هي الحاكمة للمنطقة، والمطلوب منا ان نمشي في هذا المشروع. فهل نستطيع ان نقبل بما يجري في غزة من قتل للاطفال ومن هتك لستر النساء واعراضهن؟ صحيح ان الموضوع الفلسطيني ليس مسؤوليتنا وحدنا، لكننا لا نستطيع ان نبيع القضية الفلسطينية ونسلّم بما تقوم به اسرائيل".

وشدد على "ضرورة اعادة ودائع المغتربين اللبنانيين وحقوق كافة المودعين"، رافضا اي قرار يخالف هذا التوجه.

إلى ذلك، التقى الخطيب وفدا من الجمعية الخيرية العاملية برئاسة رئيس الجمعية يوسف محمد بيضون الذي عرض لدور الجمعية خلال المرحلة الاخيرة.

والتقى الخطيب بعد ذلك وفدا من جمعية "الشوف للتنمية"، حيث شكر الخطيب الجمعية والعاملين فيها، وقال: "ان ما قام به المجتمع الاهلي في لبنان خلال المرحلة الماضية اثبت انه جيش اخر للبنان يقوم بواجبه في الدفاع عن اهله".

واضاف: "ان العدو الاسرائيلي لن يتمكن من فرض نفسه على المنطقة من خلال الحرب والقتل والدمار، ولا احد في لبنان قادر على ان يبتلع الاخر ،فإما ان نعيش معا او لا نعيش".