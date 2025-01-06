شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 5 - 1 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 5 - 1 - 2025 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها حلمى طولان يكشف أسباب رحيل ميكالى عن المنتخب الأوليمبى، تعادل الزمالك مع المصرى سلبيا فى الجولة الرابعة من دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية، بينما فاز بيراميدز على الترجى التونسى بهدفين مقابل هدف فى دورى أبطال أفريقيا.

طولان: الراتب الكبير من أسباب رحيل ميكالى ولم نتطرق إلى تولى وائل رياض منتخب 2007

أكد حلمى طولان عضو اللجنة الفنية لاتحاد الكرة، أن قرار رحيل ميكالي المدير الفنى لمنتخب الشباب جاء من جانب مجلس الإدارة، حيث إن رحيله له حيثياته.

أشرف صبحى: منتخب كرة اليد أصبح منافسا قويا على الألقاب ونخطط للموجة الثالثة

أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن كرة اليد دائما ما تسعد الجماهير، وخاصة بعد الوصول للمربع الذهبى والحصول على المركز الرابع فى أولمبياد باريس الماضية.

الزمالك يتعادل سلبياً مع المصرى ويواصل صدارة مجموعته بالكونفدرالية

تعادل الزمالك سلبياً مع المصرى البورسعيدى في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

بيراميدز يحقق الريمونتادا أمام الترجى ويفوز بثنائية +90 بدورى أبطال أفريقيا

حقق فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز ريمونتادا أمام الترجي التونسى، بنتيجة 2 - 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوى، في رابع جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة محمد شحاتة فى مباراة المصرى

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حجم الإصابة التي تعرض لها محمد شحاتة لاعب وسط الأبيض خلال مباراة المصري البورسعيدي التي أقيمت اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جروس: التعادل مع المصرى "نتيجة عادلة" وهدفى الحفاظ على لقب الكونفدرالية

قال السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة المصري التي أقيمت اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية كانت صعبة، والعامل البدني كان حاسماً في شكل المباراة.

تيم إف سى يفجر مفاجأة ويهزم الاتحاد السكندرى بثنائية ويقصيه من كأس مصر

فجر تيم إف سى مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسكندرية فى دور الـ32 لكأس مصر ليواصل مفاجأته في البطولة الأقدم بمصر .