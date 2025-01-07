رالي دكار: الليتواني باتشيوسكا يحرز المرحلة الثانية الماراثونية بعد تعديل توقيته وانسحاب ساينس

الرياص - اسماء السيد - بيشة : أحرز الليتواني روكاس باتشيوسكا المرحلة الثانية الماراثونية "48 ساعة كرونو" من رالي دكار الصحراوي الإثنين في بيشة، بعدما منح المنظمون الفوز في الوهلة الأولى إلى السعودي يزيد الراجحي، فيما اضطر حامل اللقب الإسباني كارلوس ساينس إلى الانسحاب.

بعد ما يقرب من تسع ساعات من وصول متصدر السباق إلى بيشة (جنوب غرب)، تم تعديل توقيت سائق فريق أوفردرايف الشاب البالغ من العمر 25 عاما في مشاركته الثالثة في رالي دكار ولكنها الأولى في الفئة الأولى من السيارات، بمقدار 12 دقيقة من قبل المنظمين بسبب مشكلة في التزود بالوقود.

وقطع باتشيوسكا الذي تم تصنيفه في البداية في المركز الخامس، مسافة المرحلة البالغة 967 كلم بزمن 10 ساعات و54 دقيقة و11 ثانية بفارق دقيقتين و43 ثانية أمام زميله في الفريق الراجحي الذي تعرّض لعقوبة دقيقتين بسبب سرعته الزائدة.

وحلّ سائق أوفردرايف الآخر الأرجنتيني خوان كروس ياكوبيني ثالثا أمام الجنوب إفريقي هنك لاتيغان (تويوتا) وحامل اللقب خمس مرات القطري ناصر العطية (داسيا) الذي نال بدوره عقوبة أربع دقائق بسبب تجاوزه حدود السرعة.

وكان العطية ثالثا في التصنيف الأول للمنظمين خلف الراجحي ولاتيغان.

وهذه هي المرة الثانية تواليا التي يقوم فيها المنظمون بتغيير اسم الفائز في مرحلة السيارات. مُنحت المرحلة الأولى السبت في البداية إلى الفرنسي غيرلان شيشري قبل أن يُعلن عن فوز الأميركي شيث كينتيرو بها.

وتألق الراجحي (43 عاما) في المرحلة الثانية على مدى يومين وقال بعد وصوله إلى مخيم المبيت "كانت في غاية الصعوبة. أشعر بأننا في اليوم العاشر من الرالي" الذي بدأ الجمعة.

وأضاف "تأخرنا كثيرا وكانت لدينا مشكلة في السيارة. المرحلة طويلة والحمدالله نحن في الصدارة".

انسحاب ساينس

وتعيّن على المشاركين المبيت في الصحراء بين قسمي المرحلة الأحد والإثنين من دون تلقي مساعدة تقنية.

وأنهى ساينس المرحلة، بعد تعرضه لحادث انقلاب الإثنين وتضرر سيارته فورد رابتور، بفارق ساعة و34 دقيقة عن المتصدر.

لكن السائق الإسباني الذي انقلبت سيارته أيضا الأحد، لن يذهب إلى أبعد من ذلك، لأن قضبان الأمان في سيارته تضررت كثيرا بسبب الحادث فقرر فريقه أنّ السيارة غير صالحة للاستمرار في المنافسة.

وغرّدت إدارة الرالي عبر حسابها على "إكس" (تويتر سابقا): "نهاية المغامرة للفائز أربع مرات وحامل اللقب كارلوس ساينس ومساعده لوكاس كروس. نراكم قريبا أيها الملك كارلوس".

وبعد انقلاب السيارة الإثنين، قال ساينس الذي تراجع إلى المركز السادس والعشرين في الترتيب: "لم يكن الأمر مثاليا. انقلبنا في الكثبان الرملية. السيارة مهتزة قليلا، ونحن أيضا".

وبعد تأخره نصف ساعة مساء الأحد في المعسكر، بسبب مشكلة في المروحة أدت إلى ارتفاع حرارة محرك سيارته، عوّض الفرنسي سيباستيان لوب، بطل العالم للراليات تسع مرات، تأخره وأنهى المرحلة سابعا بفارق 15:51 دقيقة.

ويتصدر لاتيغان ترتيب السائقين العام، بفارق 4:45 دقائق عن الراجحي و11:14 دقيقة عن العطية.

وشرح الأسترالي توبي برايس، الدراج السابق ورابع الترتيب العام "كمبتدئين، لم أكن أعرف أنا وسام (الدراج السابق البريطاني سندرلاند) ما نقوم به لذا كانت أصعب بكثير من المتوقع. عندما يعترضك الغبار لا يمكنك رؤية واقتفاء الآثار التي أمامك بشكل جيّد".

وفي فئة الدراجات النارية، تابع الأسترالي دانيال ساندرز (كيه تي أم) هيمنته، بفوزه في المرحلة الثانية، علما أنه تُوّج أيضا في المرحلة التمهيدية.

وهذه سلسلة غير مسبوقة في الدراجات، منذ نجاح الإسباني جوان باريدا في 2017 بين بوليفيا والأرجنتين.

وتفوّق ساندرز، حامل لقب رالي المغرب، بفارق 6:45 دقائق على الفرنسي أدريان فان بيفيرين (هوندا)، فيما حلّ سائق هوندا الآخر الأميركي سكايلر هاوز ثالثا بفارق 7:37 دقائق.

ويأمل ساندرز في أن يصبح ثاني أسترالي يحرز لقب الرالي، بعد توبي برايس (2016 و2018).

يتصدر الترتيب العام بفارق 12:36 دقيقة عن هاوز و12:40 دقيقة عن البوتسواني روس برانش (هيرو).

الترتيب العام لفئة السيارات

1 الجنوب إفريقي هنك لاتيغان (تويوتا) 15:40:30 ساعة

2 السعودي يزيد الراجحي (أوفردرايف) بفارق 4:45 دقائق

3 القطري ناصر العطية (داسيا) بفارق 11:14 د

4 الأسترالي توبي برايس (أوفردرايف) بفارق 11:44 د

5 السويدي ماتياس إكستروم (فورد) بفارق 13:16 د

الترتيب العام لفئة الدراجات النارية

1 الأسترالي دانيال ساندرز (كيه تي أم) 16:10:31 ساعة

2 الأميركي سكايلر هاوز (هوندا) بفارق 12:36 د

3 البوتسواني روس برانش (هيرو) بفارق 12:40 د

4 الإسباني توشا شارينا (هوندا) بفارق 12:48 د