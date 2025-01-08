كأس الرابطة: نيوكاسل يخطو خطوة نحو النهائي بتغلبه على أرسنال في ملعب الإمارات

الرياص - اسماء السيد - لندن : تغلب نيوكاسل على مضيفه أرسنال بهدفين نظيفين الثلاثاء على ملعب الإمارات في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم، ليخطو خطوة إلى المباراة النهائية في ويمبلي.

وافتتح الكسندر إيزاك التسجيل حين مرر جاكوب مورفي إلى السويدي أمام المرمى ووضعها بسهولة في الشباك (37).

وبات في رصيد إيزاك 50 هدفا بقميص نيوكاسل في مختلف المسابقات. منذ مباراته الأولى في آب/أغسطس 2022، لم يسجل أهدافا أكثر منه سوى النروجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي (105) والمصري محمد صلاح جناح ليفربول (73).

وراوغ إيزاك في منطقة الجزاء وسدد إلى يمين الحارس الإسباني دافيد رايا الذي تصدى، لكن الكرة وصلت إلى أنتوني غوردون وتابعها في الشباك (51).

ويلتقي الفريقان إيابا في الخامس من شباط/فبراير المقبل لمواجهة الفائز من مواجهتي توتنهام وليفربول.

ودخل المدربان المباراة بتشكيلة أساسية بمشاركة الألماني كاي هافيرتس بعد غيابه مباراتين بسبب الإصابة، والنروجي مارتن أوديغارد إلى جانب البرازيلي غابريال مارتينيلي من جانب أرسنال، وإيزاك وغوردون والإيطالي ساندرو تونالي والبرازيلي جولينتون من نيوكاسل.

وسنحت لأرسنال العديد من الفرص أبرزها عبر البلجيكي لياندرو تروسار الذي سدد في القائم إثر تمريرة من مارتينيلي قبل هدف نيوكاسل الأول، كما رأسية من هافيرتس الذي فشل في التعامل مع عرضية أمام المرمى.

وجدد نيوكاسل فوزه على أرسنال للمرة الثانية هذا الموسم، بعدما تغلب عليه 1 0 في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر ضمن المرحلة العاشرة، حين سجل إيزاك هدف المباراة الوحيد.

ويأمل نيوكاسل الذي لم يخسر في مبارياته السبع الأخيرة، في بلوغ النهائي للمرة الثالثة في تاريخه (1976 و2023) حين حل وصيفا لمانشستر سيتي ومانشستر يونايتد تواليا.