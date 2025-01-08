شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى: متقبل عقوبة لجنة الانضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث مروان حمدي، لاعب نادي بيراميدز، عن العقوبة التي فُرضت عليه من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بإيقافه 6 مباريات نتيجة ما بدر منه بعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الموسم الماضي.

وقال مروان حمدي، في تصريحات تليفزيونية: "أنا متقبل العقوبة المفروضة ضدي، ولم نقم بالاستئناف عليها لأن العقوبة أقل من 8 مباريات وفق اللائحة".

وأضاف حمدي: "من أول يوم بعد الواقعة هناك من كان يقول إن العقوبة 6 أشهر وانتشرت في عدة مواقع وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرضت للتحقيق في لجنة الانضباط في تلك الواقعة".

وحول تبعات ما حدث بعد تهنئة زميله السابق خالد عبد الفتاح لاعب الاهلي له بعيد ميلاده، قال حمدى: "أنا تفاجأت بالهجوم على خالد عبد الفتاح بعد احتفاله بعيد ميلادى".

وأردف قائلًا: "خالد عبد الفتاح شخص عفوي جدًا، وأنا طلبت منه أن يقوم بحذف الاستوري الذي هنأني فيه بعيد ميلادي، وهو أخبرني وقتها أنه قام بحذفها بالفعل".