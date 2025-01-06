الامارات | مانشستر يونايتد يعرقل ليفربول في أنفيلد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم التعادل الإيجابي 2-2 قمة ليفربول ومانشستر يونايتد، الأحد، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بعد شوط أول سلبي بين الفريقين، جاءت الأهداف الأربعة في الثاني، ونجح الضيوف في التقدم أولاً في النتيجة بحلول الدقيقة 52 بقدم المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز الذي سدد كرة قوية من داخل المنطقة في أعلى الزاوية الضيقة لمرمى البرازيلي أليسون بيكر.

ورد ليفربول لم يتأخر كثيراً، فبعد سبع دقائق استلم الهولندي كودي خاكبو تمريرة بينية من الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر داخل المنطقة ليراوغ ماتيس دي ليخت ببراعة ثم يسدد كرة قوية في الزاوية الضيقة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 70، استمرت "ريمونتادا" أصحاب الأرض بهدف ثان سجله هذه المرة النجم المصري محمد صلاح من ركلة جزاء، ليرفع محصلته إلى 18 هدفاً يستمر بها على صدارة هدافي الدوري بفارق هدفين أمام النرويجي إيرلينغ هالاند.

ولم يستسلم مانشستر يونايتد لهذا التأخر، واستطاع أن يدركوا التعادل في الدقيقة 80 بقدم الإيفواري أماد ديالو الذي ترجم عرضية أرضية من الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو بتسديدة أرضية مرت على يسار بيكر.

وبهذه النتيجة، يتوقف مسلسل انتصارات ليفربول في آخر 3 جولات، وهو التعادل الثاني له في آخر 5 جولات، الرابع في الموسم.

ورغم فقدانه لنقطتين، إلا أن فريق الهولندي أرني سلوت لا يزال متربعاً على الصدارة بـ46 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه آرسنال، مع مباراة مؤجلة له أمام إيفرتون.

وعلى الجانب الآخر، واصل "الشياطين الحمر" مسلسل عدم تذوق طعم الفوز في الدوري للمباراة الرابعة توالياً، بعد 3 هزائم متتالية.

ورغم هذا الرقم السلبي، إلا أن فريق البرتغالي روبن أموريم أظهر صلابة كبيرة وخطورة واضحة على مرمى المتصدر، ليضيف بذلك نقطته الـ23 التي يأتي بها في المركز الـ13، بفارق الأهداف أمام وست هام يونايتد.