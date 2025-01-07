شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: منتخب الشباب واعد ومتفائل بوجود اللجنة الفنية وعلاء نبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد أسامة نبيه المدير الفنى لمنتخب الشباب 2005، أن هناك تفاؤلا بوجود اللجنة الفنية وعلاء نبيل فى اتحاد الكرة، ومنتخب الشباب مواليد 2005 منتخب واعد ويحتاج مساعدة وخطة لتطوير هذه المواهب.

وقال أسامة نبيه، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "هناك تفاؤل بوجود اللجنة الفنية وعلاء نبيل فى اتحاد الكرة، واتحاد الكرة بصدد إجراء إجراءات ستغير خريطة الكرة المصرية لمدة 10 سنوات، وسنواجه نقدا فى البداية، ولكن سنستمر فى وضع الأسس التى سنبنى عليها هذا المشروع".

وأضاف: "منتخب الشباب مواليد 2005 منتخب واعد ويحتاج مساعدة وخطة لتطوير هذه المواهب للاستفادة منها فى المستقبل، بالتعاون مع اللجنة الفنية الموجودة حاليا باتحاد الكرة".

وتابع: "مشروعى مع منتخب الشباب مستمر حتى أولمبياد 2028، ومهمتنا هى وضع المنتخب المصرى فى الطريق الصحيح، ولسنا أقل من المنتخب المغربى الذى يبرز مواهب مميزة".

واختتم: "منتخب 2007 مبشر بالخير، وهناك لاعبون من منتخب 2007 يستطيعون اللعب مع أنديتهم فى الفريق الأول، ويستطيعون اللعب فى منتخب 2005، ولكن ضيق الوقت قبل المسابقة القادمة سيضيق اختياراتى منهم".