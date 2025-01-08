شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث تطبيق Apple Fitness+ يضيف تمارين التقويات واليوجا والان مع تفاصيل الخبر

سيحصل Apple Fitness+ على تحديث رئيسيًا في أوائل هذا العام، حيث سيقدم ميزات ومحتوى جديدًا لتحسين تجربة المستخدم، ويتضمن التحديث تدريبات يوجا متقدمة وبرامج تدريب قوة تدريجية والتكامل مع تطبيق اللياقة البدنية الشهير Strava.



ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، كان Apple Fitness+ يلبي احتياجات المبتدئين تقليديًا، لكن تدريبات اليوجا الجديدة تهدف إلى تحدي المستخدمين ذوي الخبرة.

تركز التدريبات هذه على أوضاع معينة مثل Dancer and Crow، وتوفر تدفقًا للإحماء لمدة 10 دقائق يتبعه جلسة تدريب لمدة 10 دقائق.

ولعل الهدف هو مساعدة المستخدمين على إتقان هذه الأوضاع الصعبة وتحسين ممارستهم لليوجا بشكل عام.

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون تدريب القوة، تقدم Fitness+ برنامجًا لمدة ثلاثة أسابيع يسمى "ثلاثة أسابيع مثالية من القوة".

يتكون هذا البرنامج من اثني عشر تمرينًا لمدة 30 دقيقة، كل أسبوع يركز على جانب مختلف من تدريب القوة: التحميل التدريجي، والوقت تحت التوتر، والقوة الديناميكية.

وتم تصميم البرنامج ليكون قابلاً للتكرار، مما يسمح للمستخدمين بالتقدم بأوزان مختلفة مع اكتسابهم القوة.

ويعد أحد أبرز الإضافات إلى Fitness+ هو تكامله مع Strava، حيث يمكن للمستخدمين الآن مشاركة تمارين Fitness+ الخاصة بهم مع Strava، والتي ستعرض نوع التمرين والمدرب ومقاييس الصحة الأخرى.

يوفر هذا التكامل عرضًا أكثر شمولاً لأنشطة اللياقة البدنية الخاصة بهم ويسمح لهم بالاتصال بمستخدمين آخرين على منصة Strava.

بالإضافة إلى هذه التحديثات الرئيسية، تضيف Fitness+ أيضًا محتوى جديدًا إلى برامجها الحالية، ويتضمن ذلك فصل تمهيدي للتأمل في تمارين التنفس، وقصص صوتية جديدة بعنوان Time to Walk، وقوائم تشغيل تمارين تضم فنانين مشهورين مثل جانيت جاكسون وكولد بلاي وبرونو مارس وكيندريك لامار.

يشير هذا التحديث إلى التزام Apple بتوسيع وتحسين منصة Fitness+، وتلبية مجموعة أوسع من مستويات اللياقة البدنية والاهتمامات، ويعد التكامل مع Strava خطوة ذكية بشكل خاص، حيث يجذب مستخدمين جدد من مجتمع Strava الكبير.