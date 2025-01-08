تكنولوجيا: Rictor Skyrider X1 مشروع دراجة نارية تتحول إلى طائرة مروحية #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - دّعي شركة “Rictor”، التي تصنع وتبيع دراجة إلكترونية واحدة فقط، “ريكتور كيه 1″، أنها بصدد طرح “Skyrider X1” في عام 2026. وهي عبارة عن دراجة نارية تتحول إلى طائرة رباعية المراوح، تمكنك من التنقل عبر الشوارع والطيران في السماء.

يزعم صانعو “Skyrider X1” أن دراجتهم الكهربائية مزودة بمقصورة مغلقة، وعندما تصبح حركة المرور مزدحمة، تتحول إلى طائرة رباعية المراوح. كل ما عليك فعله هو إخراج أربعة أذرع، لكل منها مروحتان، وستتمكن من الصعود إلى ارتفاع 200 متر كحد أقصى. وتؤكد “Rictor” أن السلامة هي أولويتها، بما في ذلك وجود أنظمة احتياطية، ومظلة مدمجة في حال فشل كل شيء.

تستطيع “Skyrider X1” الإقلاع والهبوط تلقائيًا، وتخطيط مسارها الأمثل في الهواء. ووفقًا لموقع الشركة، فإن طراز X1 SL، ببطارية 10.5 كيلو وات في الساعة، سيحلق لمدة 25 دقيقة، بينما طراز X1 SX، ببطارية 21 كيلو وات في الساعة، سيحلق لمدة 40 دقيقة.

تقول الشركة أنها تهدف إلى بيع “Skyrider X1” بسعر 60 ألف دولار، وهو أقل بكثير مما قد تتوقع دفعه مقابل دراجة طائرة من هذه الفئة. مما يثير الشكوك حول حقيقة اكتمال هذا المشروع

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