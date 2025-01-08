تكنولوجيا: شائعات: إطلاق iPhone SE 4 باسم iPhone 16e كبديل أرخص لـ iPhone 16 مع iPad 11 قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل أيام قليلة، انتشرت شائعات تُفيد بأن الجيل الرابع من iPhone SE سيتم إطلاقه تحت اسم iPhone 16e وسيتم تقديمه كبديل أرخص لجهاز iPhone 16. والآن وحسب شائعات من مصدر يُزعم أنه موثوق أن iPhone 16e سيتم إطلاقه في نفس وقت إصدار iOS 18.3 أي قريباً جداً.

وبحسب تتبع نفس معدل إصدار iOS 15.3 و 16.3 و 17.3 في يناير لذا فمن المُحتمل أيضًا إطلاق iOS 18.3 في يناير الجاري، حيث أن النسخة التجريبية مُتوفرة بالفعل. ومع ذلك، سيكون الإطلاق في يناير أمرًا غير معتاد بالنسبة لجهاز iPhone، حيث تم إطلاق جميع أجهزة iPhone SE حتى الآن في مارس أو أبريل. من ناحية أخرى، بعد أن اضطرت Apple إلى وقف مبيعات iPhone 14 والجيل الثالث من iPhone SE في نهاية ديسمبر بسبب التزام الاتحاد الأوروبي بمنفذ USB-C، فإن الإطلاق الوشيك لجهاز iPhone 16e منطقي تمامًا.

وفقًا للشائعات، يحتوي iPhone 16e على شاشة OLED بحجم 6.1 بوصة بمعدل تحديث 60 هرتز فقط، وكاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل مع Face ID، وكاميرا رئيسية واحدة بدقة 48 ميجابكسل في الخلف، وأحدث معالج Apple A18. مقارنةً بجهاز iPhone 16 الأكثر تكلفة، لا يحتوي iPhone 16e على زر غالق الكاميرا المُخصص والكاميرا ذات الزاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، ويضيف المصدر أن iPad 11 سيحصل أيضًا على إطلاق في يناير. من المتوقع أن يأتي الجهاز اللوحي بمعالج أكثر حداثة وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت لدعم Apple Intelligence.

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