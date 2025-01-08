شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح لمستخدمى هواتف Pixel 4a استبدال بطاريات هواتفهم الذكية والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير حديث أن شركة جوجل تقدم استبدالًا مجانيًا للبطارية لأصحاب هواتف Pixel 4a، حيث تم الإبلاغ عن هذا التطور المفاجئ لأول مرة من جانب بعض المستخدمين الذين تلقوا بريدًا إلكترونيًا من الشركة تنصحهم بهذا الخيار الجديد، ويعد هذا إجراءً ضروريًا للتخفيف من مشكلة تعلم الشركة أنها ستحدث بالفعل بمجرد تحديث الجهاز إلى Android 13.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، كان Pixel 4a، الذي تم إصداره في عام 2020، هو هاتف جوجل الصديق للميزانية، وقد تم الإشادة به لكاميرته وتجربة Android الجيدة.



ومع ذلك، يبدو أن تحديث البرنامج القادم لنظام Android 13 سيقدم ميزات إدارة البطارية التي، بدلاً من المساعدة، ستؤثر سلبًا على أداء بطارية هذا الجهاز على وجه الخصوص، ومن المقرر حاليًا أن يبدأ هذا التحديث في طرحه في 8 يناير 2025.



من أجل التغلب على المشكلة، تقدم جوجل استبدالًا مجانيًا للبطارية لأولئك الذين لديهم وحدات متأثرة، وقام بعض مستخدمي Pixel 4a بالفعل باختبار Android 13 التجريبي على أجهزتهم وأفادوا أن التحديث يجعل أجهزتهم غير قابلة للاستخدام عمليًا، من المحتمل أن تكون هذه التقارير هي التي دفعت جوجل إلى اتخاذ إجراءات متقدمة.



ومع ذلك، ليست كل أجهزة Google Pixel 4a، مثل Pixel 4a 5G، متأثرة ومؤهلة للحصول على بطارية مجانية.



للتحقق مما إذا كان هاتفك مؤهلاً لاستبدال البطارية مجانًا، يمكنك زيارة موقع دعم جوجل، حيث أنشأت الشركة أداة للتحقق من حالة هاتفك عن طريق إدخال رقم هوية المعدات المحمولة (IMEI).