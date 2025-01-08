تكنولوجيا: Moonbuddy رفيق التنفس الهادئ للأطفال #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت علامة “Moonbird ” عن نسخة مخصصة للأطفال من جهازها الخاص بتخفيف التوتر من خلال تمارين التنفس، وذلك ضمن فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لعام 2025.

“Moonbuddy” هو رفيق لطيف مصمم على شكل بيضة ومغطى بغطاء سيليكوني على شكل حيوان، ويوفر إرشادات ملموسة لتمارين التنفس. يهدف الجهاز لمساعدة الأطفال على إبطاء إيقاع حياتهم لبضع دقائق ليعزز لديهم الشعور بالراحة والاسترخاء.

على عكس النسخة المخصصة للبالغين، لا يتضمن “”Moonbuddy” تطبيقًا مصاحبًا، مما يجعله نشاطًا خاليًا من الشاشات تمامًا. يتم تنشيطه بضغطة زر، ويحتوي على 4 أوضاع للتنفس تتراوح من 6 إلى 10.5 نفسًا في الدقيقة. عند اختيار التمرين، يتمدد بطن الجهاز وينكمش ببطء ليتناسب مع إيقاع التنفس المطلوب.

يتميز “”Moonbuddy” بمظهره وملمسه الذي يشبه لعبة مخصصة للحمل، وتم عرضه بنسختين على شكل طائر ودب، مع غطاء قابل للإزالة. يأتي الجهاز مع غطاء واحد فقط بسعر 89 دولارًا، ولا تباع الأغطية بشكل منفصل حاليًا.

يُعد “”Moonbuddy” أداة رائعة، وإن كانت باهظة الثمن، لجعل تمارين التنفس أكثر سهولة وجاذبية للأطفال، لا سيما وأنهم يعانون أيضًا من التوتر والقلق.