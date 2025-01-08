شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تؤجل أول اختبار لالتحام أقمار SpaDeX الفضائية حتى 9 يناير لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

أرجأت منظمة أبحاث الفضاء الهندية ( ISRO ) محاولتها الأولى على الإطلاق لمهمة الالتحام الفضائي إلى 9 يناير 2025، مشيرة إلى الحاجة إلى التحقق الإضافي.

وتتضمن المهمة، المعروفة باسم تجربة الالتحام الفضائي ( SpaDeX )، الالتحام الآلي لقمرين صناعيين في مدار أرضي منخفض ، وقالت منظمة أبحاث الفضاء الهندية، التي كان من المقرر في الأصل أن تجرى في 7 يناير 2024، إن التأخير يُعزى إلى سيناريو إجهاض تم تحديده أثناء عمليات المحاكاة الأرضية.

ويعد هذا الاختبار أمرًا بالغ الأهمية لطموحات منظمة أبحاث الفضاء الهندية المستقبلية في استكشاف الفضاء وسيُظهر قدرة الهند في تكنولوجيا الالتحام الآلي للمركبات الفضائية.

التحقق من صحة أنظمة الإرساء

ووفقا للمنشور الرسمي على X، صرح مسؤولو ISRO أن تعقيد المهمة يتطلب إجراء محاكاة أرضية شاملة قبل المتابعة، وتتضمن مهمة SpaDeX قمرين صناعيين، تم تسميتهما Chaser و Target، يزن كل منهما 220 كيلوجرامًا ، وتم برمجة قمر Chaser للاقتراب والالتحام بقمر Target أثناء الدوران على ارتفاع حوالي 470 كيلومترًا ، ومن المتوقع أن تثبت هذه التجربة التقنيات الرئيسية المطلوبة للمهام المأهولة والروبوتية إلى القمر والفضاء القريب من الأرض.

أهمية البعثات المستقبلية

ويحمل برنامج SpaDeX أهمية كبيرة لأهداف الفضاء الهندية طويلة الأجل، كما أكد جيتندرا سينج، وزير الدولة للعلوم والتكنولوجيا ، وستكون تكنولوجيا الالتحام جزءًا لا يتجزأ من تجميع وتشغيل محطة بهاراتيا أنتاريكشا، وهي محطة فضائية مأهولة مخطط لها في عام 2040.

كما ستلعب دورًا محوريًا في مهمة تشاندرايان 4، المقرر إجراؤها في عام 2028، والتي تهدف إلى إعادة عينات من القمر إلى الأرض من خلال آلية الالتحام المماثلة.

العروض التكنولوجية الأخرى

وبالإضافة إلى برنامج SpaDeX، أطلقت منظمة أبحاث الفضاء الهندية 24 تجربة أخرى على منصة POEM-4 التابعة لصاروخ PSLV ، ومن بين هذه التجارب أول ذراع روبوتية زاحفة في الهند، وجهاز لالتقاط الحطام الفضائي، وحمولات متقدمة أخرى ، وتؤكد هذه العروض التوضيحية على جهود الوكالة الرامية إلى تطوير قدراتها التكنولوجية في مهام الفضاء المستقبلية.

يعكس هذا التأخير التزام منظمة أبحاث الفضاء الهندية بالدقة والسلامة في تحقيق المعالم المهمة لحضورها المتزايد في استكشاف الفضاء العالمي .