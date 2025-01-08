تكنولوجيا: Lenovo تكشف عن جهاز ThinkPad X9 الجديد مع نقلة نوعية في التصميم الكلاسيكي الشهير #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Lenovo في معرض CES 2025 جهاز ThinkPad X9 الجديد، الذي يُعتبر تحولًا جذريًا عن التصميم التقليدي لسلسلة ThinkPad. يتميز هذا الحاسب المحمول بهيكل من الألومنيوم، وغياب عصا التحكم Trackpoint، ومع ذلك يحافظ على معايير متانة MIL-SPEC 810H العسكرية.

قد يبدو التخلي عن هياكل ألياف الكربون وعصا Trackpoint الموجودة في أجهزة ThinkPad الكلاسيكية أمرًا مُستغربًا، ولكنه بالضبط ما تفعله سلسلة ThinkPad X9 الجديدة. قد لا تُقر Lenovo بذلك صراحةً، لكن الهدف من هذه النماذج الجديدة هو جذب المشترين الأصغر سنًا الذين قد لا يشعرون بالحنين إلى سلسلة أجهزة الحواسب المحمولة التي يبلغ عمرها 30 عامًا. ومع ذلك، تُقدم سلسلة X9 (التي ستتوفر بإصدارين 14 و 15 بوصة) نفس المتانة العسكرية (MIL-SPEC 810H) التي تتوقعها من جهاز ThinkPad نموذجي، مع مظهر أكثر أناقة وبساطة.

صُنع غطاء سلسلة X9 من طبقة ناعمة من الألومنيوم، والسمة المميزة الوحيدة (بجانب شعار ThinkPad) هي شريط الاتصال الطويل الذي يضم ميكروفونات وكاميرات الحاسب المحمول. من الداخل، يكشف التصميم الانسيابي لـ Lenovo عن الغياب التام لعصا Trackpoint، ولوحة مفاتيح مُعاد تصميمها مع أغطية مفاتيح جديدة، ولوحة لمس لمسية أكبر مما تحصل عليه من أجهزة ThinkPad الأخرى.

تستخدم Lenovo ما تُسميه Engine Hub لتوفير اتصال ممتاز بالنسبة لحجم الجهاز، بما في ذلك منفذ Thunderbolt 4 على كل جانب، ومنفذ HDMI 2.1 كامل، ومنفذ صوت 3.5 ملم، ومنفذ USB-A، مع توفير مساحة كبيرة للإدارة الحرارية. يُمكن أيضًا إزالة الغطاء السفلي لسلسلة X9 عن طريق فك أربعة براغي فقط، مما يُتيح سهولة الوصول إلى محرك أقراص SSD والبطارية القابلة للاستبدال. لسوء الحظ، نظرًا لأن النظام يعمل بمعالجات Intel Core Ultra 7، فإن الذاكرة العشوائية مُثبتة على اللوحة الأم، لذا لا يُمكنك ترقية الذاكرة بنفسك.

تتميز كلتا النسختين 14 و 15 بوصة من X9 بشاشات OLED ساطعة بدقة 2.8K وسطوع 400 شمعة (أو 500 شمعة في X9 15)، وتأتي جميع الطرازات ببطاريات 80 واط/ساعة، و Wi-Fi 7، وكاميرات ويب عالية الدقة بدقة 8 ميجابكسل، وميكروفونات مزدوجة مانعة للضوضاء. يُقدر الكاتب أيضًا العديد من اللمسات التصميمية الصغيرة مثل الغطاء الفعلي لكاميرا الويب وما قد يكون أحد أصغر محولات الطاقة بقدرة 65 واط التي رآها من أي مُصنع رئيسي لأجهزة الحواسب المحمولة حتى الآن.

من المتوقع أن يتم طرح كلا الطرازين للبيع في فبراير، حيث يبدأ سعر ThinkPad X9 Aura Edition من 1399 دولارًا أو 1549 دولارًا لإصدار 15 بوصة.

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