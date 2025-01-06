اخبار العالم

وزير الرياضة يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لبحث وتكثيف أوجه التعاون

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لبحث وتكثيف أوجه التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد السيد الشاذلى

الإثنين، 06 يناير 2025 07:20 م

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة فى مقر الهيئة وبحضور أعضاء الهيئة وذلك لبحث وتكثيف أوجه التعاون المشترك مع الهيئة.

وفى بداية اللقاء قدم الدكتور أشرف صبحي، التهنئة للمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ولجميع أعضاء الهيئة متمنيا التوفيق والسداد فى أداء مهامهم خلال الفترة المقبلة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة الوطنية للصحافة ووزارة الشباب والرياضة، خلال المرحلة المقبلة ومنها ما يتعلق بتزويد مكتبات مراكز الشباب بالإصدارات والكتب بغرض توعية النشء والشباب بمختلف القضايا الوطنية بالإضافة إلى بحث التعاون فى مجال تعظيم دور مراكز الشباب والأندية وكافة الهيئات التابعة للوزارة فى تنفيذ برامج توعوية بغرض التصدى للشائعات والتحديات التى تواجه الدولة المصرية على كافة المستويات.

ومن جانبه، تقدم المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالشكر على جهوده الكبيرة المبذولة فى تحسين قطاعى الشباب والرياضة، مشيرا إلى الدور الهام الذى تقوم به وزارة الشباب والرياضة، فى توفير مختلف البرامج والأنشطة لدعم الشباب المصرى.

ومن المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والهيئة تتضمن العديد من أوجه التعاون المشترك.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا