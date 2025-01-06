شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لبحث وتكثيف أوجه التعاون والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة فى مقر الهيئة وبحضور أعضاء الهيئة وذلك لبحث وتكثيف أوجه التعاون المشترك مع الهيئة.

وفى بداية اللقاء قدم الدكتور أشرف صبحي، التهنئة للمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ولجميع أعضاء الهيئة متمنيا التوفيق والسداد فى أداء مهامهم خلال الفترة المقبلة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة الوطنية للصحافة ووزارة الشباب والرياضة، خلال المرحلة المقبلة ومنها ما يتعلق بتزويد مكتبات مراكز الشباب بالإصدارات والكتب بغرض توعية النشء والشباب بمختلف القضايا الوطنية بالإضافة إلى بحث التعاون فى مجال تعظيم دور مراكز الشباب والأندية الرياضية وكافة الهيئات التابعة للوزارة فى تنفيذ برامج توعوية بغرض التصدى للشائعات والتحديات التى تواجه الدولة المصرية على كافة المستويات.

ومن جانبه، تقدم المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالشكر على جهوده الكبيرة المبذولة فى تحسين قطاعى الشباب والرياضة، مشيرا إلى الدور الهام الذى تقوم به وزارة الشباب والرياضة، فى توفير مختلف البرامج والأنشطة لدعم الشباب المصرى.

ومن المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والهيئة تتضمن العديد من أوجه التعاون المشترك.