شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 24 ساعة..218 اشتباكا بين القوات الروسية والأوكرانية في كورسك والان نبدء بالتفاصيل

هجوم أوكراني مفاجئ

تقدم القوات الأوكرانية

الدمام - شريف احمد - تواصل القتال العنيف في منطقة كورسك جنوب روسيا بعد أن بدأت أوكرانيا هجومًا جديدًا.وبحسب هيئة العامة للأركان الأوكرانية، فقد وقع 218 اشتباكًا على جميع محاور الجبهة في الساعات الـ 24 الماضية.وفي منطقة كورسك وحدها، تصدت القوات الأوكرانية لـ 94 هجومًا روسيًا، حسبما أفادت الهيئة.وذكرت قيادة القوات الخاصة الأوكرانية عبر صفحتها على فيسبوك، أن 13 جنديًا كوريًا شماليًا قتلوا في منطقة كورسك.كانت كييف شنت هجومًا مفاجئًا آخر في المنطقة في عطلة نهاية الأسبوع، ووفقًا لخبراء من معهد دراسة الحرب الأمريكي، تقدمت القوات الأوكرانية شمال شرق مدينة سودجا.وقد يشير هذا إلى وجود عملية منسقة في المنطقة، لكن أيضًا إلى استعدادات لهجوم على محاور أخرى من الجبهة، حسبما كتب المعهد، مشيرًا إلى البيانات الجغرافية المستخلصة من الصور المنشورة على الإنترنت.وكانت وزارة الدفاع الروسية والمدونون العسكريون قد ذكروا في وقت سابق أن القوات الروسية قد تصدت للهجمات الأوكرانية الأخيرة.كانت القوات الأوكرانية تقدمت عبر الحدود بين البلدين لأول مرة في أغسطس الماضي، ومنذ ذلك الحين احتلت أجزاء من منطقة كورسك.وبعد أشهر من القتال، استعادت القوات الروسية نحو نصف هذه الأراضي.وبموجب اتفاق مع بيونج يانج، تنشر موسكو أيضًا جنودًا من كوريا الشمالية لتعزيز قواتها في منطقة كورسك.