الامارات | «الوطني للأرصاد» يتوقّع انخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية، مع فرصة سقوط أمطار وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة، ويكون رطباً ليلاً وصباح غد على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، تراوح سرعتها من 10 إلى 25 وتصل إلى 40 كم/ساعة، ويكون الموج بالخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويضطرب ليلاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:08، والجزر الأول عند الساعة 13:50 والجزر الثاني عند الساعة 00:41.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:40 والمد الثاني عند الساعة 03:57، والجزر الأول عند الساعة 10:52 والجزر الثاني عند الساعة 22:14.