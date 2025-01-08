الامارات | 25 جائزة دولية لطلاب نادي الفجيرة العلمي خلال 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد نادي الفجيرة العلمي 25 جائزة علمية دولية، خلال العام الماضي، عن ابتكارات مميّزة شملت روبوت إطفاء الحرائق، وطائرة بدون طيار لنثر البذور، والفاحص الأمني الآلي، وذراع الروبوت الآلي، وطائرة «درون» لنقل الأدوية إلى المرضى والتي صممت بأيادٍ إماراتية شابة من منتسبي النادي، الذين أثبتوا تفوقهم في مسابقات دولية أقيمت في إندونيسيا، والبوسنة، وتونس، والأردن، ودبي.

وقال مدير نادي الفجيرة العلمي، الدكتور سيف المعيلي، لـ«الإمارات اليوم»، إن النادي حقق إنجازاً بارزاً خلال العام الماضي من خلال حصد 25 جائزة علمية دولية بفضل مشاريع مبتكرة صممها طلاب إماراتيون لتلبية احتياجات المجتمع، وتطوير حلول عملية تسهل الحياة، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة الدعم الكبير من صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والمتابعة المستمرة من سموّ الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

وذكر المعيلي أن من بين هذه المشاريع، ابتكر المبدع أحمد سيف (14 عاماً) طائرة «درون» لنثر البذور على مساحات شاسعة بأقل كُلفة وأيدٍ عاملة، مستلهماً رؤية الدولة في تعزيز الزراعة عبر مشروع «ازرع في الإمارات»، في المقابل قدّم المبتكر سالم اليليلي (13 عاماً) طائرتَي «درون» مخصصتين لخدمة المجتمع، الأولى لنقل الأدوية من المستشفيات إلى المرضى، خصوصاً كبار السن وأصحاب الهمم الذين لا يستطيعون توفير شخص لجلب أدويتهم، والثانية طائرة «درون» لإطفاء الحرائق ذات استجابة سريعة، إضافة إلى ابتكاره روبوتاً متطوراً للإسهام في السيطرة على الحرائق بفاعلية.

وأشار النادي إلى أن الطلاب قدّموا مشاريع بنيت على تطوير ابتكارات سابقة، مع التركيز على تقديم حلول عملية تستجيب لحاجات المجتمع، ما يعكس رؤية الإمارات في دعم الإبداع وتسخير التكنولوجيا لخدمة الإنسان.

وأكد المعيلي أن النادي عمل على تمكين الشباب من خلال تسخير الإمكانات والموارد كافة، ودمج الذكاء الاصطناعي في الابتكارات، لتقديم حلول تقنية مبتكرة في مجالات الاستدامة، والنقل، والزراعة، وإطفاء الحرائق.

وأضاف أن هذه المشاركات الدولية عززت مهارات الشباب الذهنية، ورفعت مستوى وعيهم بالتطورات العلمية العالمية، ما انعكس على أدائهم المتميّز، مشيراً إلى أن النادي أحرز خمس جوائز محلية في مسابقات مثل مسابقة الدائرة المالية لحكومة الفجيرة وبطولة الفجيرة للغراند سومو بوت، مؤكداً استمرار النادي في دعم الابتكار وتحقيق التميّز العلمي.

يذكر أن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، استقبل عدداً من طلبة دولة الإمارات الحاصلين على جوائز وميداليات خلال مشاركتهم في منافسات «يوم المخترع» في جمهورية إندونيسيا و«أولمبياد الاقتصاد الدولي 2024» بهونغ كونغ، في شهر أكتوبر العام الماضي.

وهنّأ سموّه الطلبة خلال اللقاء الذي جرى بقصر البحر في أبوظبي، معرباً عن فخره بالنتائج التي حققوها وما أظهروه من قدرات تنافسية عالية، متمنياً لهم التوفيق ومزيداً من التميّز في مشاركاتهم المقبلة لتحقيق طموحاتهم ورفع اسم دولة الإمارات.