الامارات | 4 مخاطر لاستخدام كلمات مرور ضعيفة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مجلس الأمن السيبراني أن كلمة مرور ضعيفة واحدة قد تؤدي إلى اختراق البريد الإلكتروني، وسرقة الأموال، وعمليات الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تعرّض مكان عملك لمخاطر أمنيّة، ودعا الأفراد إلى حماية أنفسهم بتحديث كلمات المرور، واستخدام كلمات مرور قوية وفريدة، والبقاء متيقظين للحفاظ على أمان حساباتهم.

وتفصيلاً، حذّر مجلس الأمن السيبراني، أمس، ضمن حملته التوعوية على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، من أن اختراق كلمة المرور مرة واحدة يكفي لإطلاق سلسلة من التهديدات الرقمية المتتابعة منها اختراق البريد الإلكتروني، والبيانات المالية، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي، واختراق بيئة العمل.

وأشار المجلس إلى أن المجرمين السيبرانيين يستغلون كلمات المرور المخترقة للوصول إلى البريد الإلكتروني، حيث تُعد هذه الخطوة نقطة انطلاق لإعادة تعيين كلمات المرور الأخرى وسرقة المعلومات الحساسة، ما يترتب عليه عواقب مالية حيث تؤدي بيانات الاعتماد المخترقة إلى معاملات مصرفية غير مصرح بها، وسرقة تفاصيل البطاقات الائتمانية والإضرار بالاستقرار المالي.

ولفت إلى أن المجرمين السيبرانيين يخترقون حسابات التواصل الاجتماعي، ما يؤدي إلى عمليات احتيال تستهدف شبكة المعارف والإضرار بالسمعة وفقدان ثقة المتابعين، كما يمكن لاختراق حسابات عميل واحد أن يكشف بيانات الشركة الحساسة، ما يهدد سلامة المؤسسة ويؤدي إلى هجمات سيبرانية على نطاق أوسع.

كما حدّد المجلس خمسة أخطاء شائعة في كلمات المرور قد تُعرّض حسابات المستخدم للخطر، هي: استخدام كلمة المرور نفسها لأكثر من حساب، وعدم تغيير كلمات المرور بانتظام، وإدراج معلومات سهلة التخمين (مثل تواريخ الميلاد أو الأسماء في كلمات المرور)، ومشاركة كلمات المرور مع آخرين، وتخزين كلمات المرور بطريقة غير آمنة، مشدداً على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر لتفادي الوقوع ضحية لهجمات التصيد والاحتيال الإلكتروني التي تستخدم التكنولوجيا لخداع المستخدمين الرقميين، للحصول على معلوماتهم وبياناتهم الشخصية.

وفي السياق ذاته، دعت بنوك المتعاملين إلى عدم مشاركة معلوماتهم السرية مع أي شخص غريب، سواء كانت كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي، أو رقم الأمان (CCV) أو كلمة المرور (OTP)، محذرة من أن بعض المحتالين يقومون باستغلال أسماء بنوك ومؤسسات مصرفية، لاصطياد الضحايا، واستدراجهم في عمليات احتيالية، كما حذّرت من أساليب خادعة يلجأ إليها محتالون تتضمن إرسال رسائل نصية، أو عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي (واتس أب) بغرض الاحتيال، يزعمون فيها حظر بطاقة الصراف الآلي لعميل البنك لعدم تحديثه البيانات.

الأمن السيبراني:

. المخاطر تشمل اختراق البريد الإلكتروني، وسرقة الأموال، وعمليات احتيال عبر التواصل الاجتماعي، وتعرّض مكان العمل لمخاطر أمنيّة.

. 5 أخطاء شائعة في كلمات المرور تشمل استخدام الكلمة نفسها لأكثر من حساب، وعدم تغيير الكلمات بانتظام، وإدراج معلومات سهلة كتواريخ الميلاد، ومشاركة الكلمات مع آخرين، وتخزينها بطريقة غير آمنة.