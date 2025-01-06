شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة اليوم الاثنين 6 يناير 2025 بمصر.. جرام الفضة المصرى بـ50.50 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الفضة في مصر اليوم الاثنين 6 يناير 2025 والتي تحركت في نطاق محدود بارتفاع 0.26% في السوق العالمي للفضة لتسجل الأونصة 30.230 دولارا.

السوق المصري بالنسبة لعيار 99.9% شهد تحرك نحو الصعود استجابة لارتفاع الفضة عالمياً وسجل

وفيما يلي أبرز تطورات أسعار الفضة:

جرام فضة بريطاني عيار 95.8 يسجل 43.90 جنيه.

جرام فضة سويسري 51.5 جنيه.

جرام فضة مصري 50.50 جنيه.

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بختام تداولات الأسبوع الماضي في البورصة العالمية فوق 30 دولارًا للأونصة بنسبة زيادة 0.65% وقتها.



