علوم وتكنولوجيا

"عالي الخطورة".. تحذير من ثغرات أمنية في منتجات "جوجل"

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة من ثغرات أمنية في منتجات شركة جوجل.
وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، إذ أصدرت "Google" توضيحًا لهذه التحديثات، من خلال هذا الــــــرابـــــــط.

الأمن السيبراني

سبق وأصدر "الأمن السيبراني"، تحذيرًا عالي الدرجة بإجراء التحديثات الأمنية على منتجات Huawei.
وأصدرت Huawei التحديث الشهري لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها التي تعمل بنظام HarmonyOS.
وأوصى المركز بتحديث أجهزة HarmonyOS، وأصدرت Huawei توضيحًا لهذه التحديثات عبر هذا الــــرابـــــط.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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