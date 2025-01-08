شكرا لقرائتكم خبر عن «كاتريون» توقع عقدا مع «طيران الرياض» بـ2.3 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة كاتريون للتموين القابضة عقدا استراتيجيا مع شركة خدمات الطيران (تمارس نشاطها تحت مسمى طيران الرياض).
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن بموجب العقد ستزود شركة كاترين للتموين القابضة رحلات طيران الرياض الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات والخدمات المساندة الأخرى.
وتبلغ مدة العقد (5) سنوات ميلادية وبقيمة تقديرية للعقد 2.3 مليار ريال.
وتتوقع الشركة أن يساهم هذا العقد بشكل إيجابي في نتائجها المالية اعتباراً من نهاية الربع الاخير (Q4) من عام 2025م.
وستحظى الشركة باستفادة كبيرة من النمو المتزايد والمرتقب في أسطول ورحلات طيران الرياض وضيوفها، مما يعزز أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية وتنوع مصادر الدخل فيها.
ويأتي هذا العقد ضمن جهود شركة كاتريون للتموين القابضة لدعم خطط ومبادئ الإستدامة التي تعمل عليها، وتفعيل دورها الريادي في صناعة الطيران والخدمات المرتبطة به، وتعزيزاً للتعاون المشترك مع شركة طيران الرياض بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ودعماً للجهود الهادفة إلى تحويل المملكة إلى مركز طيران عالمي بوضع الرياض على الخريطة العالمية كوجهة وبوابة للمملكة العربية السعودية.
ويشمل العقد تزويد شركة كاتريون للتموين القابضة رحلات طيران الرياض الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات والخدمات المساندة الأخرى.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن بموجب العقد ستزود شركة كاترين للتموين القابضة رحلات طيران الرياض الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات والخدمات المساندة الأخرى.
وتبلغ مدة العقد (5) سنوات ميلادية وبقيمة تقديرية للعقد 2.3 مليار ريال.
وتتوقع الشركة أن يساهم هذا العقد بشكل إيجابي في نتائجها المالية اعتباراً من نهاية الربع الاخير (Q4) من عام 2025م.
وستحظى الشركة باستفادة كبيرة من النمو المتزايد والمرتقب في أسطول ورحلات طيران الرياض وضيوفها، مما يعزز أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية وتنوع مصادر الدخل فيها.
ويأتي هذا العقد ضمن جهود شركة كاتريون للتموين القابضة لدعم خطط ومبادئ الإستدامة التي تعمل عليها، وتفعيل دورها الريادي في صناعة الطيران والخدمات المرتبطة به، وتعزيزاً للتعاون المشترك مع شركة طيران الرياض بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ودعماً للجهود الهادفة إلى تحويل المملكة إلى مركز طيران عالمي بوضع الرياض على الخريطة العالمية كوجهة وبوابة للمملكة العربية السعودية.
ويشمل العقد تزويد شركة كاتريون للتموين القابضة رحلات طيران الرياض الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات والخدمات المساندة الأخرى.