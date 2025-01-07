شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 11 مساء.. أمطار ليلية خفيفة على أجزاء من منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض درجات الحرارة

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة الرياض مساء اليوم الثلاثاء.وتستمر الأمطار حتى الساعة 11 مساء، الحريق والخرج والدلم والرين والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.بينما تستمر حتى الساعة 2 من صباح الأربعاء على الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.وتتمثل الظواهر المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعديةز

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، توالي درجات الحرارة انخفاضها، مع فرصة تكوّن الصقيع على الأجزاء الشمالية للمملكة.



ونبه المركز من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من منطقة جازان.

