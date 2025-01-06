الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان - بني ياس 16:55
الوحدة - دبا الحصن 19:45
الوصل - العروبة 19:45
كأس السوبر الإيطالي
إنتر ميلان - ميلان 23:00
كأس خادم الحرمين
الرائد - الجبلين 16:30
الشباب - الفيحاء 19:00
الدوري الكويتي
النصر - العربي 15:00
وولفرهامبتون - نوتينغهام فورست 00:00
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