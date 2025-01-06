شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: الاتحاد الليبى يستهدف ضم عبد الله السعيد من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامي خالد الغندور، إن نادي الاتحاد الليبي يستهدف ضم عبدالله السعيد نجم نادي الزمالك.

وأضاف الغندور، فى تصريحات تليفزيونية: "علمنا من مصادرنا في ليبيا أن أول طلبات جاريدو المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد الليبي هو التعاقد مع عبد الله السعيد نجم خط وسط الزمالك، بعد علمه بانتهاء عقده مع فريقه بنهاية الموسم الجاري".

وتابع: مسئولو النادي الليبي أكدوا لجاريدو أنهم سيجهزون عرض رسمي ويتم إرساله لوكيل اللاعب خلال الفترة المقبلة لمعرفة موقفه من الانضمام لهم، سواء في يناير أو بنهاية الموسم مع انتهاء عقده.

وأشار الغندور إلى أن إدارة الاتحاد الليبي تستهدف التعاقد مع نجم الزمالك في الميركاتو الشتوي.