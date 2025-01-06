شكرا لقرائتكم خبر عن ميشالاك يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

أكد البولندى كونراد ميشالاك لاعب فريق الزمالك، أن مباراة الفريق أمام المصري بالكونفدرالية كانت صعبة والمنافس قوى، وحاول الأبيض خلق فرص كثيرة فى الشوط الثاني، لكن الفريق لم يسجل أى هدف وما زال الزمالك فى مقدمة المجموعة.

وقال ميشالاك، فى تصريحات لبرنامج ملعب أون الذى يذاع على قناة اون تايم سبورت، إنه كل مرة يشارك فيها مع الفريق يؤدى بنسبة 100%، مؤكدا أنه يتمنى أن يسجل أهدافا ويصنع تمريرات حاسمة لزملائه.

وعن رحيله عن الزمالك فى يناير قال ميشالاك: "لا أعرف شيئا عما يتردد عن رحيلى عن الفريق".

وتعادل الزمالك مع المصرى سلبيا فى الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.