الامارات | مدير فريق النصر: أرهقتنا الأخطاء التحكيمية على مدار عامين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّر مدير فريق النصر لكرة القدم، علي عباس، عن غضبه الشديد من الأخطاء التحكيمية التي تعرّض لها فريق النصر في الموسم الحالي والموسم الماضي أيضاً، وكان آخرها (من وجهة نظره) ركلة الجزاء التي احتسبت لفريق شباب الأهلي في مباراة الفريقين في الجولة الـ11 من دوري أدنوك للمحترفين، والتي انتهت بفوز شباب الأهلي بهدفين دون مقابل، مشيراً إلى أن النصر تعرض لأخطاء تحكيمية قاتلة الفترة الماضية، ولكنه لم يتكلم أو يصدر أي بيانات، وقال إن «نادي النصر مسالم، والشكوى لغير الله مذلة».

وتعرض النصر لهزيمته الرابعة هذا الموسم في الجولة الـ11 بعد خسارته أمام شباب الأهلي بهدفين دون ردّ، كان أحدهما من ركلة جزاء في الدقيقة 76، ولاقت اعتراضاً كبيراً من حارس مرمى النصر واللاعبين والجهازين الفني والإداري، الذين طالبوا الحكم أحمد سالم بالعودة إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة القرار، ولكن الحكم أصرّ على قراره.

وبعد المباراة خرج مدير فريق النصر، علي عباس، للمرة الأولى هذا الموسم لينتقد حكم المباراة والأخطاء التحكيمية، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «على مدار عامين تعرض النصر لأخطاء تحكيمية قاتلة ولم يخرج النصر ببيان أو انتقاد للتحكيم، ولكن أرهقتنا الأخطاء القاتلة، نادي النصر كيان كبير، وله اسم وجمهور، طالبنا حكم الساحة في مباراة شباب الأهلي بالتوجه إلى تقنية الفيديو فقط للتأكد من القرار، ولكنه رفض بحجة عدم استدعائه من حكم الفيديو الأجنبي، والوضع نفسه تكرر في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بحصول شباب الأهلي على ركلة جزاء، ولم يرد الحكم التوجه إلى تقنية الفيديو».

وأضاف علي عباس: «إذا كان حكم الفيديو هو الذي يدير المباراة فلماذا يوجد حكم الساحة في الملعب؟ قلنا للحكم أنت حكم الساحة ومسؤول عن الملعب، نريد التأكد فقط، حكامنا المواطنون يقدمون في المباريات الخارجية أداء رائعاً، ولكن في المباريات المحلية المستوى يحتاجون إلى تدخل عاجل. الآن اللاعبون يطلبون مني الحصول على حق الفريق ماذا أفعل؟ خسرنا في نهائي كأس رئيس الدولة الموسم الماضي بخطأ تحكيمي أيضاً، وطرد غير صحيح، وتم إلغاؤه بعد المباراة، واليوم نخسر نقاطاً جديدة أيضاً، ماذا يجب أن نفعل؟ النصر لن يصدر بياناً، وأودّ الآن أن أُخرج ما في داخلي، لكن الشكوى لغير الله مذلة».

وتابع: «كل فريق له طاقة، ونحن كلاعبين ومدرب وجمهور تعبنا، ولن نبحث عن عذر للخسارة، نريد فقط من لجنة الحكام أن تضع حكاماً على قدر المباريات المهمة». وتساءل علي عباس «من يدير المباريات حكم الساحة أم حكم الفيديو؟ النصر نادٍ مسالم، ولو أصدرنا بياناً ما النتيجة، هل ستتم إعادة المباراة أو سيتم إيقاف الحكم؟ لن يحدث شيء للأسف، ولن نقول إلا الحمد لله رب العالمين».

عبدالله التميمي: النصر يبحث عن الفوز في كل مباراة

أكد حارس مرمى فريق النصر، عبدالله التميمي، أن فريقه يبحث عن الفوز في كل مباراة يخوضها لإسعاد جمهور النصر والنادي، مشيراً إلى أن النصر لم يستحق الخسارة أمام شباب الأهلي، بعدما لعب مباراة جيدة ولم يصنع فريق شباب الأهلي أي هجمات.

وتسبب حارس مرمى النصر، عبدالله التميمي، في حصول فريق شباب الأهلي على ركلة جزاء كانت كفيله بتقدم شباب الأهلي.

وقال عبدالله التميمي لـ«الإمارات اليوم»: «لعبنا مباراة كبيرة أمام شباب الأهلي ولم نوفق، وحاولنا تصحيح الأخطاء، ونحاول دائماً إسعاد الجماهير، ولم نقصر وخضنا المباراة بخطة جديدة، وبإذن الله نعوّض في المباريات المقبلة، والنصر لا يفكر في المباريات البعيدة فهو يخوض كل مباراة على حدة، ننافس في أكثر من بطولة ومنها كأس السوبر الإماراتي القطري ودوري أبطال الأندية الخليجية، والدوري».

وأضاف: «التعويض في الجولة المقبلة أمام كلباء، في مباراة ستُقام على استاد آل مكتوم يوم الجمعة المقبل».

علي عباس:

. كل فريق له طاقة، ونحن كلاعبين ومدرب وجمهور تعبنا.

. نادي النصر كيان كبير وله اسم وجمهور.