شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين فى الكويت.. عيار 14 بمبلغ 15.275 دينار والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم الاثنين 6-1-2025 حيث سجل عيار 14 مبلغ 15.275 دينار.

ويعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.



وجاءت أسعار الذهب اليوم فى الكويت كالتالى:

عيار 24 سجل 26.200 دينار

عيار 22 سجل 24.025 دينار

عيار 21 سجل 22.925 دينار

عيار 18 سجل 19.650 دينار

عيار 14 سجل 15.275 دينار

عيار 12 سجل 13.100 دينار

الاونصة سجلت 815.075 دينار

الجنيه الذهب سجل 183.425 دينار

الأونصة بالدولار2640.40 دولار