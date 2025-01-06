الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الاثنين فى الكويت.. عيار 14 بمبلغ 15.275 دينار

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين فى الكويت.. عيار 14 بمبلغ 15.275 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الإثنين، 06 يناير 2025 06:00 ص

ننشر سعر الذهب اليوم الاثنين  6-1-2025 حيث سجل  عيار 14 مبلغ 15.275 دينار.

ويعد سعر الذهب في الكويت  من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.


وجاءت أسعار الذهب اليوم فى الكويت  كالتالى:

عيار 24 سجل 26.200 دينار 
عيار 22 سجل 24.025 دينار
عيار 21 سجل 22.925 دينار
عيار 18 سجل 19.650 دينار
عيار 14 سجل 15.275 دينار
عيار   12 سجل 13.100 دينار
الاونصة سجلت 815.075 دينار
الجنيه الذهب سجل 183.425 دينار
الأونصة بالدولار2640.40 دولار

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements