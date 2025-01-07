شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصدرها التريند.. مدين ينشر كواليس أغنية "باركوا" لمى فاروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت أغنية "باركوا" للفنانة مي فاروق، نجاحاً كبيراً منذ طرحها، حيث تصدرت التريند على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، لتصبح حديث الجمهور خلال الأيام الماضية.

الأغنية هي العمل الرسمي الذي قدمته مي فاروق بمناسبة زفافها على الفنان محمد العمروس.



وفي هذا السياق، شارك الملحن مدين كواليس تسجيل الأغنية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر مقطع فيديو من داخل الاستوديو أثناء تسجيل الأغنية مسلطاً الضوء على الجهود التي بُذلت لتقديم هذا العمل المميز،وأشاد مدين بتعاون فريق العمل وحرصه على تقديم أغنية تليق بالمناسبة السعيدة.

"باركوا" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام.



يُذكر أن النجمة مي فاروق احتفلت بزفافها الأسبوع الماضي في أحد الفنادق الكبرى، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، حيث خطفت الأنظار بإطلالتها الرائعة وأجواء الفرح التي غمرت الحفل.