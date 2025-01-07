شكرا لقرائتكم خبر عن محبين تيموثى شالاميت يعبرون عن حزنهم لـ خسارته الـ جولدن جلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر محبى النجم العالمى تيموثى شالاميت عن حزنهم بسبب تجاهله فى حفل الـ جولدن جلوب الذى أقيم ليلة الاثنين الماضية بـ توقيت القاهرة، على الرغم من الأداء الذى نال استحسان النقاد فى فيلم A Complete Unknown، غادر شالاميت الحفل خالى الوفاض، بعد ترشيحه لـ جائزة أفضل أداء لممثل ذكر في فيلم درامى.

فيلم A Complete Unknown وهو عمل سيرة ذاتية لبوب ديلان من بطولة تيموثى شالاميت فى الدور الرئيسى، طرح فى دور العرض الأمريكية في يوم الكريسماس، ومن المقرر إطلاقه فى المملكة المتحدة في 17 يناير الجارى.

وتلقى فيلم A Complete Unknown وأداء شالاميت فيه استحسانًا من النقاد، مما دفع المعجبين إلى الاعتقاد بأنه سيكتسح دائرة الجوائز.

ومع إنطلاق موسم جوائز مع الـ جولدن جلوب، تم ترشيح الفيلم لثلاث جوائز؛ أفضل فيلم درامى، وتيموثي شالاميت لأفضل أداء لممثل في فيلم درامي، وإدوارد نورتون لأفضل أداء لممثل في دور مساعد في فيلم سينمائى.

وانتهى الحفل مع عدم فوز فيلم A Complete Unknown بأي جوائز، وبالتالي عبر محبو شالاميت والفيلم عن آرائهم حول التجاهل الذى حدث مع العمل من خلال وسائل التواصل الاجتماعى.