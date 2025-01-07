شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب لا يستبعد استخدام القوة العسكرية للسيطرة على قناة بنما وجرينلاند والان مع تفاصيل الخبر

لم يستبعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب استخدام القوة العسكرية لانتزاع السيطرة على قناة بنما وجرينلاند خلال تصريحاته في مؤتمر من منزله في مارالاجو.

وعندما سئل مباشرة عما إذا كان يستبعد استخدام "الإكراه العسكري أو الاقتصادي" لتحقيق هدفه المتمثل في الاستيلاء على تلك الأراضي، أجاب الرئيس المنتخب "لا"، وقال "لا، لا أستطيع أن أؤكد لك أيًا من هذين الأمرين، ولكن يمكنني أن أقول هذا، نحن بحاجة إليهما من أجل الأمن الاقتصادي".



تأتى تصريحات ترامب بعد يوم من تصديق الكونجرس الأمريكي رسميًا على فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 امس الاثنين، وسارت عملية فرز أصوات الهيئة الانتخابية بسلاسة ولم تحدث أي اعتراضات أو اضطرابات – وهو تناقض صارخ مع المشهد قبل أربع سنوات عندما اقتحم مثيرو الشغب مبنى الكابيتول أثناء التصديق على الانتخابات الرئاسية لعام 2020.



وأعلنت نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي ترأست العملية كرئيسة لمجلس الشيوخ، التصديق على الفرز. وبموجب القانون، سيتم اعتبار هذا الإعلان نهائيًا، أو من الناحية القانونية، "يعتبر إعلانًا كافيًا للأشخاص" الرئيس المنتخب ونائب الرئيس، ومن المقرر أن يؤدي ترامب اليمين الدستورية في 20 يناير.



