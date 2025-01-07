الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى سلطنة عمان.. عيار 18 بـ 24.525 ريال

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الثلاثاء، 07 يناير 2025 06:00 م

ننشر أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء 7-1-2025 حيث سجل عيار  18 مبلغ 24.525 ريال، تشهد أسعار الذهب في السلطنة تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال  العمانى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء فى سلطنة عمان كالتالى:

عيار 24  سجل  32.700 ريال

عيار 22  سجل  29.975 ريال

عيار 21 سجل  28.600 ريال

عيار  18 سجل 24.525 ريال

عيار 14 سجل 19.075 ريال

عيار 12 سجل  16.350 ريال

الاونصة سجلت  1016.975 ريال

الجنيه الذهب سجل  228.875 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2641.52 دولار

فى نفس السياق، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكى مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم فى تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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