شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء فى سلطنة عمان.. عيار 18 بـ 24.525 ريال والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء 7-1-2025 حيث سجل عيار 18 مبلغ 24.525 ريال، تشهد أسعار الذهب في السلطنة تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال العمانى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء فى سلطنة عمان كالتالى:

عيار 24 سجل 32.700 ريال

عيار 22 سجل 29.975 ريال

عيار 21 سجل 28.600 ريال

عيار 18 سجل 24.525 ريال

عيار 14 سجل 19.075 ريال

عيار 12 سجل 16.350 ريال

الاونصة سجلت 1016.975 ريال

الجنيه الذهب سجل 228.875 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2641.52 دولار

فى نفس السياق، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكى مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم فى تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.



