شكرا لقرائتكم خبر عن الرحلات النيلية لأبو سمبل تتصدر قائمة تليجراف لأفضل 10 جولات بحرية فى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تحت عنوان "أفضل 10 رحلات بحرية لعام 2025 - والوقت المثالي للحجز"، قدمت صحيفة "تليجراف" البريطانية قائمة بأفضل الرحلات البحرية والنيلية حول العالم ونصحت قراءها بزيارتها فى 2025، وكان من بينها الرحلة النيلية لأبو سمبل.

وقالت إن الرحلة النيلية للوصول إلى معبد أبو سمبل فى مصر تعد من أفضل الرحلات التي يمكن القيام بها هذا العام. وقالت إن نهر النيل الهادئ والخلاب والغامر ثقافيًا يعتبر بلا شك أفضل طريقة لاستكشاف المعابد الفرعونية والمقابر الملكية والغرف الهيروغليفية في مصر القديمة. وقالت إن معبد أبو سمبل الذي تم نحته من جبل من الحجر الرملي بأمر الملك المحارب رمسيس الثاني، يعد أحد أكبر وأهم المعابد فى مصر.

ويحرس المعبد أربعة تماثيل عملاقة يبلغ ارتفاعها 20 مترًا مصنوعة على صورة الملك. وتشرق الشمس مرتين في السنة، على قدس الأقداس في المعبد، حيث تضيء تماثيل رمسيس وآلهة الشمس آمون ورع حوراختي وجزء من تمثال الإله بتاح.

ويمكن للركاب على متن السفن السياحية زيارتها في 22 فبراير كجزء من جولة شروق الشمس الحصرية.

ونصحت الصحيفة قبل الانضمام إلى الرحلة البحرية في أسوان، فكر في قضاء بضعة أيام في القاهرة حيث افتتح المتحف المصري الكبير الذي طال انتظاره أول صالات العرض في موقعه الجديد بالقرب من الأهرامات في الجيزة.