شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة العامة للقوات المسلحة تنعى الفريق فخرى جلال الهريدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الفريق فخرى جلال الهريدى أحد مؤسسى سلاح الصاعقة المصرية ورئيس حزب حماة الوطن والذى وافته المنية صباح اليوم، حيث أقيمت له جنازة عسكرية بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والشخصيات العامة .

وقد شارك الفقيد الراحل فى العديد من الحروب التى خاضتها مصر فى تاريخها المعاصر بداية من العدوان الثلاثى 1956 م مروراً بحرب الإستنزاف وصولاً إلى حرب أكتوبر المجيدة 1973 م ، كما يعد أحد الرموز العسكرية فى تاريخ مصر عبر مسيرة حافلة بالعطاء والتضحية في خدمة الوطن والقوات المسلحة تاركاً خلفه ذكريات تُخلد فى سجلات التاريخ العسكرى والسياسى لمصر .



