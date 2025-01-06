شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: واشنطن تستعد لتخفيف القيود على المساعدات الإنسانية إلى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن ستعلن الإثنين تخفيف القيود على المساعدات الإنسانية إلى سوريا وتسريع تسليم الإمدادات الأساسية بدون رفع القيود التى تكبل مساعدات أخرى للحكومة الجديدة فى دمشق.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين إن هذه الخطوة التي وافقت عليها الإدارة الأمريكية في مطلع الأسبوع، تفوض وزارة الخزانة لإصدار الإعفاءات لجماعات الإغاثة والشركات التى توفر أساسيات مثل الماء والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية.