شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : صدور قرارت رئاسية جديدة ..."النص" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - strong>اصدر فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي قرارا جمهوريا قضى بتعيين اعضاء في الفريق القانوني.

وعين فخامة الرئيس رشاد العليمي اعضاء بالفريق القانوني وهم

عادل مهدي علي المسعودي

نجيب سعيد مبروك خنبش

عبدالغني جبران ناصر الزهر

صلاح راشد حسين



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