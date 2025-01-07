تكنولوجيا: Swipit Hub: حل مبتكر للحفاظ على بطارية هاتفك الأيفون مشحونة #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر جهاز Swippit Hub في معرض CES، كحل عملي لشحن هواتف iPhone. يُعدّ Swippit جهازًا بحجم صندوق الخبز يحتوي على خمس بطاريات قابلة للتبديل، تُستخدم مع حافظة مخصصة للهاتف. عند وضع البطارية في الحافظة، تعمل كأي بطارية إضافية، لكن الميزة هنا هي إمكانية وضع الهاتف أعلى الجهاز ليقوم تلقائيًا بإزالة البطارية الفارغة واستبدالها بأخرى مشحونة بالكامل.

يثير Swippit تساؤلات حول مدى الحاجة إلى هذا الحل المُعقّد نسبيًا، خاصةً مع سعره البالغ 450 دولارًا للجهاز وخمس بطاريات، بالإضافة إلى 120 دولارًا إضافية لشراء حافظة الهاتف المُتوافقة. تُصنع الحافظات حاليًا لسلسلة iPhone 14 و 15 و 16، مع خطط لتوفيرها لأجهزة Samsung مستقبلًا. هذا يعني أن تكلفة استخدام Swippit للعائلة أو لأكثر من هاتف سترتفع بشكل ملحوظ.

مع ذلك، يرى الكاتب جاذبية في فكرة وجود جهاز يقوم بتبديل البطاريات في ثوانٍ معدودة. كما يتمنى رؤية نموذج شفاف في المستقبل لإظهار عملية التبديل. يتوفر أيضًا تطبيق مُرفق بالجهاز لمتابعة حالة شحن البطاريات الخمس، سواء كانت داخل الجهاز أو قيد الاستخدام. يُمكن للوالدين أيضًا تلقي تنبيهات عندما ينخفض شحن هواتف أبنائهم إلى أقل من 15%.

يواجه Swippit تحديًا كبيرًا في مواكبة التغييرات السنوية في تصميم الهواتف، وخاصةً حجم البطاريات واحتياجاتها من الطاقة. سيتطلب ذلك من الشركة تحديث تصميم الحافظات والبطاريات باستمرار. يُعدّ هذا تحديًا كبيرًا لشركة ناشئة، لكنها أثبتت قدرتها على التكيّف مع التغييرات، مثل إضافة زر الكاميرا الجديد في iPhone 16 الذي استدعى إعادة تصميم الحافظة.

من المُقرر أن يبدأ شحن الطلبات الأولية في أبريل، مع توقعات باستغراق بضعة أشهر للوصول إلى كامل طاقة الإنتاج. على الرغم من السعر المرتفع، يُقدم Swippit خصمًا بنسبة 30% على الطلبات الأولية في يناير، بالإضافة إلى خصم إضافي بقيمة 100 دولار خلال معرض CES حتى 17 يناير، مما يُقلل التكلفة بشكل ملحوظ. بالنسبة لمُستخدمي الهواتف الذين يُستهلكون بطارياتهم بكثرة ويرغبون في حل بسيط لشحن هواتفهم باستمرار، قد يكون هذا الحل مُجديًا رغم تكلفته.

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