تكنولوجيا: لينوفو تقدم لوحة مفاتيح ذاتية الشحن بخلايا شمسية ومكثف فائق لضمان العمل طوال اليوم #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بينما سيتركز الكثير من الاهتمام على أجهزة الحواسب الجديدة من لينوفو وأجهزة الألعاب من Legion، قدمت الشركة أيضًا ملحقًا مثيرًا للاهتمام يتمثل في لوحة مفاتيح Bluetooth ذاتية الشحن.

تم تسريب تفاصيل هذا الجهاز قبل بضعة أسابيع، ويتميز بهيكل خارجي مصنوع من 95٪ من البلاستيك المعاد تدويره بعد الاستهلاك. لكن ما يجعل هذه اللوحة مميزة هو أنها لن تحتاج إلى شحن تقليدي.

تتضمن لوحة المفاتيح خلايا كهروضوئية تتيح لها استخراج الطاقة من الضوء المحيط، بالإضافة إلى مكثف فائق الشحن السريع بدلاً من البطارية التقليدية، مثلما هو الحال في مجموعة لوحة المفاتيح والماوس القابلة لإعادة الشحن من HP. المكثف الفائق قادر على تخزين طاقة عالية السعة ويتم شحنه بسرعة كبيرة، ما يجعله بديلاً فعالاً للبطارية.

ووفقًا لشركة لينوفو، يمكن للوحة المفاتيح الاستمرار لمدة تصل إلى 45 يومًا في بيئة مظلمة تمامًا قبل الحاجة لإعادة الشحن. وعندما تنفد الطاقة، يكفي دقيقتان فقط من الشحن تحت مصدر ضوء بقوة 300 لوكس لإعادة تشغيلها.

من المميزات الأخرى للوحة المفاتيح أنها مقاومة لانسكاب السوائل، وتحتوي على أرجل قابلة للإمالة، وعناصر تحكم مخصصة للوسائط.

كما انها تتميز بتصميم ثلاثي المناطق مع مؤشرات سطوع على الشاشة. وباستخدام ملحقات لينوفو ومدير العرض، يمكن للمستخدمين أيضًا متابعة استهلاك الطاقة في الوقت الفعلي.

تدعم لوحة المفاتيح Bluetooth 5.1، وتوفر القدرة على الاتصال بجهازين أو ثلاثة أجهزة في وقت واحد. وهي متوافقة مع أنظمة التشغيل ChromeOS وWindows 10 والأحدث، بالإضافة إلى macOS وiPadOS وiOS واندرويد.

سوف تتوفر لوحة مفاتيح Bluetooth ذاتية الشحن من لينوفو في مايو 2025 بسعر 69.99 دولارًا، وستكون متاحة بلونين.

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