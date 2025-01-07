محامي المخرج محمد سامي يكشف لـ الخليج 365 آخر التطورات القضائية لواقعة مركز صيانة السيارات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 يناير 2025 07:20 مساءً - تصدر اسم المخرج محمد سامي، محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول مزاعم تُفيد بإحالته إلى محكمة الجنايات، بعد اعتدائه على مدير مركز صيانة سيارات في الشيخ زايد، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

المحامي يكشف الحقيقة

ومن جانبه، حسم المحامي شعبان سعيد، المستشار القانوني للمخرج محمد سامي، حقيقة المزاعم المتداولة، مؤكداً لـ"الخليج 365"، أنها عارية تماماً عن الصحة، إذ أنّ القضية لم تُحَل إطلاقًا إلى محكمة الجنايات، بينما أحيلت منذ وقتٍ سابق إلى محكمة الجنح، للنظر في الاتهامات المتُبادلة بين الطرفين.

وشدد المستشار القانوني لـ محمد سامي، بضرورة تحري الدقة، وعدم تناول معلومات مغلوطة، الأمر الذي يُثير حالة من اللغط والجدل، لافتاً إلى أنه جرى تحديد أولى جلسات القضية، وسيكون يوم 18 يناير الجاري.

تفاصيل الواقعة

كانت تحقيقات النيابة، قد كشفت في وقتٍ سابق أنّ المخرج محمد سامي، توجه لمركز صيانة سيارات يطلب منه عمل طبقة حماية "فيلم بروتيكشن" لسيارته الفارهة الجديدة، لمنع حدوث خدوش بها، وترك سامي سيارته عدة أيام لدى المركز، وعندما توجه لاستلامها فوجئ بخدوش في "عتبة السيارة" إضافة لوجود أتربة أسفل طبقة الحماية التي نفذها المركز.

واعترض محمد سامي على إتلاف سيارته، وإحداث خدوش بها، فأخبره المركز بأن الخدوش قديمة، مما أدى لحدوث مشادة كلامية بين محمد سامي ومدير مركز الصيانة، وتطور الأمر إلى تشابك بالأيدي وتبادل الطرفان السب والضرب، وتبين من تفريغ كاميرا مراقبة بموقع المكان أن الكاميرا لم ترصد الواقعة بالكامل.



يمكنك قراءة: بينهم يسرا وماجد المصري.. نجوم الفن يكشفون عن رأيهم في المخرج محمد سامي بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

محمد سامي يُشارك بمسلسلين في رمضان 2025

في سياق آخر، يُشارك المخرج محمد سامي في موسم دراما رمضان المُقبل، بعملين دفعة واحدة، الأول وهو "إش إش" الذي انتهى من تصويره كاملاً منتصف شهر نوفمبر الماضي، والعمل بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، إدوارد، إنتصار، دينا، محمد الشرنوبي، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

أما المسلسل الثاني، وهو "سيد الناس" الذي يُجرى تصويره حالياً، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، على مدار 30 حلقة، وهو بطولة عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، إلهام شاهين، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، منة فضالي، طارق النهري، ياسين السقا وغيرهم، والعمل تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».