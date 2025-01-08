هكذا ظهرت ياسمينا العبد في كواليس مسلسل موضوع عائلي 3

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2025 04:19 مساءً - تشارك النجمة الشابة ياسمينا العبد في الجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي" بشخصية "شيماء"، وهي فتاة شعبية تتشابك حياتها مع عائلة إبراهيم الذي يؤدي دوره النجم ماجد الكدواني.

أجواء الفرحة تسيطر على كواليس مسلسل موضوع عائلي 3

ظهرت ياسمينا العبد في كواليس هذا العمل الذي سيطرت على أجوائه جانب كبير من الفرحة والسعادة، برفقة عدد من نجوم المسلسل، ومنهم: ماجد الكدواني، طه الدسوقي، سما إبراهيم، رنا رئيس، والمخرج أحمد الجندي.

وتدور أحداث الموسم الثالث حول "إبراهيم " الذي يلجأ لطبيبة الأعصاب "مريم" بعد معاناته من مشكلة صحية خطيرة، بينما تتوطد علاقته مع "خالد" شقيق زوجته الراحلة، ويتعرض العمل أيضاً لعلاقة (سارة) و(حسن) بعد ارتباطهما، والعمل من تأليف كريم يوسف.

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عمل درامي آخر لـ ياسمينا العبد

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وعلى صعيدٍ آخر، ظهرتفي حلقة منفصلة بعنوان "تفتيش مفاجئ" ضمن مسلسل "ساعته وتاريخه"، إذ تدور أحداث الحلقة حول قضية الابتزاز الإلكتروني، ويشارك في العمل عدد كبير من النجوم، من بينهم أحمد داش،، خالد كمال، أحمد أمين، مايان السيد، وغيرهم، والمسلسل من تأليف وإخراج عمرو سلامة.



ومن قبل عرض مسلسل البحث عن علا 2، الذي عُرض على منصة نتفليكس، وقدمت ياسمينا شخصية زينة صديقة نادية التي تساعد علا في الترويج لمشروعها، يضم مسلسل "البحث عن علا 2" عدداً كبيراً من النجوم، ومن أبرزهم: هند صبري، ياسمينا العبد، سوسن بدر، ظافر العابدين، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

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ياسمينا العبد حاضرة في موسم دراما رمضان 2025

مشاركة سينمائية

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وتشارك ياسمينا في مسلسل "لام شمسية"، المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، ويضم عدداً كبيراً من النجوم، من أبرزهم: أمينة خليل، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي.كما عرض لها فيلم "سكر 2" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة، والفيلم يضم عدداً كبيراً من الأبطال، ومن أبرزهم: ماجدة زكي، حلا الترك، ريهام الشنواني، معتز هشام، محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج تامر المهدي، وتدور أحداثه في إطار موسيقي استعراضي.

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