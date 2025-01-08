قبل ساعات من الاحتفال بنجاحه: شروط ونصائح قدمتها أنغام في ألبوم تيجي نسيب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2025 04:19 مساءً - تحتفل مساء اليوم الأربعاء النجمة أنغام بنجاح ألبومها الأخير "تيجي نسيب"، الذي طرحته في موسم صيف 2024، وذلك بحضور عدد كبير من جمهورها في أحد المولات التجارية بمصر.

أنغام لم تقتصر فقط على الاحتفال بنجاح الألبوم، ولكن ستطرح أحدث أغانيه المصورة والتي تحمل اسم الألبوم، وسط حالة من الترقب من قبل محبيها لمعرفة الشكل أو اللون الدرامي للكليب، خاصة أن هذه الأغنية استطاعت أن تلمس وجدانهم؛ بسبب كلماتها المميزة التي كتبها أكرم حسني، ولحنها إيهاب عبد الواحد.

وقبل بدء الحفل، من الممكن أن نسترجع مجموعة من أغاني هذا الألبوم الذي عبّر عن مشاعر الكثير من الفتيات اللواتي قررن هجر الحبيب وإنهاء علاقتهن الرومانسية رغم تذوق مرارة هذا القرار لما يحدثه من آثار نفسية لهن.

شروط الفراق في "موافقة"

ومن بين أغاني ألبوم أنغام ، التي جاءت معبرة بصورة كبيرة عما يحدث على أرض الواقع هي أغنية "موافقة"، والتي من خلالها قررتعلى لسان الفتيات اتخاذ قرار صعب وهو التخلي عن الحبيب، ولكن بوجود عدة ضمانات؛ أبرزها أن يجعل أي فتاة تتعافى سريعاً من هذه العلاقة؛ حتى لا تعاني من تعب وآثار الفراق، ودللت على ذلك كلمات الأغنية التي كتب كلماتها بعناية شديدة الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة، ولحنها إيهاب عبد الواحد: "موافقة أسیبك وتسیبني ونرجّع كل حاجة مكانھا، رجعلي لشخصیتي كیانھا وترجع لحیاتي أمانھا في حاجات انكسرت جوایا إنت متقدرش على تمنھا".

نصيحة مهمة في "خليك معاها"

ومن خلال أغنية "خليك معاها"، قررت أن توجهنصيحة لأي فتاة؛ حفاظاً على كرامتها ومشاعرها، وهي تمهيد الطريق للشخص الذي أحبها من أجل الدخول في علاقة حب مع فتاة أخرى، خاصة بعد أن تملكت الأخيرة من قلبه وأصبحت هي على الهامش، وأكدتذلك في كلمات تلك الأغنية التي تقول: "خلیك معاھا. وبلاش تفكر. مستصعباھا. إني أبقى جنبك. مبقتش قادرة. والحیرة دیا بس إنت قلبك. مش ملك لیا".

ويبدو أن العديد من الفتيات تفاعلن مع نصيحة أنغام، وكان ذلك جلياً من التعليقات التي صاحبت الأغنية على القناة الرسمية لـ أنغام على موقع "يوتيوب"، والتي جاءت كالتالي: "اللي عاش بالشعور هذا الله يعينه إني أمرّ بهذا الشعور ولكن أبتعد شكراً أنغام"، "إحساس صعب أوي لما تكون إنت اللي اخترت الشخص اللي باعك".

وجاءت الأغنية بتوقيع أكرم حسني، ومن ألحان إيهاب عبدالواحد.

نهاية حزينة في "تيجي نسيب"

أن تستمر في علاقة عاطفية نتيجتها غير مرجو منها، هنا سوف تكون جانياً وظالماً لنفسك؛ التي ربما تشعر بآلام كبيرة بسبب الرغبة في الاستمرار وراء مشاعر وهمية، لذلك قدمتفي ألبومها أغنية بمثابة هدية لكل فتاة؛ لأنها أراحتهن من الحيرة في الاختيار؛ من خلال اتباعهن طريقاً واحداً وهو الفراق من دون تفكير، من خلال أغنية ""، التي تحمل اسم الألبوم، فمن خلال كلمات هذه الأغنية تطرقتإلى الخوف الذي تتأثر به قلوب الأحبة، إذ أكدت أن هذا الخوف والذي يجعل البعض يضطر في الاستمرار في علاقة فقدت كل معاني الرومانسية من شغف ولقاء الأحبة؛ ستجعل هؤلاء الأشخاص يعيشون ظروفاً صعبة بسبب التعلق الكاذب بالآخرين، لذلك وضعت حداً فاصلاً لا رجعة فيه؛ وهو طي صفحة الماضي بـ"حلوها ومرّها"، والبدء من جديد في البحث عن شريك آخر مناسب قادر على احترام المشاعر، وجاء في كلمات الأغنية: "تيجي نجبها في النصيب، تيجي نقول محناش لبعض وبينا بعد تغيب وأغيب. احتمالات الفراق كل يوم بتزيد ما بينا، حتى لحظات الاتفاق بينا قلت سنة سنة".

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أنغام تعيد اكتشاف هؤلاء في ألبوم "تيجي نسيب"

وجود اسم الفنان أكرم حسني كشاعر أو مؤلف لأغنيتين من أغاني ألبوم أنغام "تيجي نسيب" كان بمثابة مفاجأة كبيرة، سواء لجمهور أنغام أو لجمهور أكرم حسني، الذي ترك توقيعه على أغنية "تيجي نسيب"، والتي حملت اسم الألبوم، والأغنية الأخرى هي "خليك معاها"، خاصة أنه من المعروف عن أكرم تقديمه للون الكوميدي في أعماله الفنية، إلا أن هاتين الأغنيتين كشفت عن جانب فني آخر بداخل أكرم حسني، خاصة أنّ كلاً منهما تضمنت في طيات معانيها جانباً من العتاب واللوم بين الأحبة، ففي أغنية "تيجي نسيب"، التي قام بتلحينها إيهاب عبد الواحد وقام بتوزيعها حسن الشافعي، كانت هناك دعوة صريحة من جانب أنغام لإنهاء العلاقة العاطفية التي ربطتها بأحد الأشخاص، أما أغنية "خليك معاها" والتي لحنها أيضاً إيهاب عبد الواحد، ووزعها موسيقياً نادر حمدي، قررت من خلالها أنغام اختيار كرامتها على حساب مشاعرها، ومن بين مفاجآت هذا الألبوم أيضاً هو مشاركة الشاعر مصطفى حدوتة في أغنية "موافقة"، حيث قدم من خلالها لوناً جديداً عليه.

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