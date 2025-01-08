الأميرة التايلاندية سيريفانافاري ناريراتاناراجاكانيا تستقبل عامها الـ 38 بمجموعة صور جديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2025 04:19 مساءً - يوافق اليوم 8 يناير يوم ميلاد الأميرة التايلاندية سيريفانافاري ناريراتاناراجاكانيا Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya، ابنة ملك تايلاند الحالي الملك فاجيرالونجكورن من زوجته الثانية السابقة سوجارينيه فيفاشاراوونجسي.

ولهذه المناسبة، شاركت الأميرة مجموعة من الصور علقت عليها قائلة: "أتمنى أن يكون هذا العام مليئاً بالابتسامات والنجاح".

نبذة عن الأميرة سيريفانافاري ناريراتاناراجاكانيا

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ولدت الأميرة سيريفانافاري ناريراتانا راجاكانيا (باللغة التايلاندية สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา) في 8 يناير 1987، وهي الابنة الوحيدة للملك فاجيرالونجكورن من زوجته السابقة التي طلقها؛ سوجارينيه فيفاشاراوونجسي، هي الابنة الوحيدة لهما بينما لديهما 4 أبناء آخرين ليس لديهم ألقاب ملكية.

بعد طلاق والديها في عام 1996، انتقلت والدتها مع أشقائها إلى المملكة المتحدة، ثم أمر والدها بإعادة سيريفانافاري إلى تايلاند، وبالفعل عادت إلى تايلاند وأكملت تعليمها هناك، وتخرجت بدرجة البكالوريوس في الآداب في جامعة شولالونغكورن بتايلاند، وحصلت على درجة الماجستير في التصميم من مدرسة غرفة نقابة الأزياء الباريسية.

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حصلت على ما لم يحصل عليه أشقاؤها، إذ تمت ترقيتها إلى مرتبة الأميرة بأمر ملكي من جدها الملك بوميبول أدولياديج، في 15 يونيو 2005.

تعتبر واحدة من أفراد العائلة المالكة النشطين في العمل الاجتماعي. وفي عام 2008، تم إدراجها في المرتبة السادسة عشرة في قائمة "أكثر 20 شاباً ملكياً حماساً"، التي جمعتها مجلة فوربس.

الأميرة سيريفانافاري ناريراتاناراجاكانيا ونشاطات رياضية وفي عالم الأزياء

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أنتجت الأميرة سيريفانافاري ناريراتاناراجاكانيا أعمالاً كمصممة أزياء، وتنافست في الرياضة كفارسة ولاعبة تنس الريشة السابقة.

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بدأت سيريفانافاري ركوب الخيل في سن التاسعة. تدربت في فرنسا في International Moniteur d' Equitation، Le Cadre Noir de Saumur. شاركت كعضو في فريق رياضة الفروسية التايلاندي في دورة ألعاب جنوب شرق آسيا 2013 و2017.

مثلت الأميرة سيريفانافاري تايلاند في تنس الريشة في دورة ألعاب جنوب شرق آسيا الثالثة والعشرين في الفلبين، وفازت بالميدالية الذهبية للفريق.

أما من ناحية تصميم الأزياء والموضة، فقد حققت شهرة خاصة بها وأدخلت أعيناً جديدة إلى تايلاند كمصممة أزياء. وبعد عرض موسمين خلال أسبوع الموضة في بانكوك، عرضت مجموعة أزياء خلال أسبوع الموضة في باريس في خريف عام 2007، حيث تمت دعوتها من قبل بيير بالمان، مصمم الأزياء الفرنسي، لتقديم عرض أزياء لها في باريس. كان عنوان مجموعتها الأولى في باريس "حضور الماضي"، والتي استوحت ذكريات جدتها الملكية بالإضافة إلى تقديم تفسير حديث للزي التايلاندي التقليدي. في العام التالي، قدمت عرضَ أزياء خاصاً بها في باريس، كما أنها صممت فستاناً ارتدته المتسابقة التايلاندية في مسابقة ملكة جمال الكون تايلاند 2018.

من هو ملك تايلاند فاجيرالونجكورن؟

ملك تايلاند فاجيرالونجكورن هو الملك العاشر في تايلاند، وُلد في 28 يوليو عام 1952 في بانكوك، تايلاند. تسلم العرش رسميًا في 1 ديسمبر 2016، على الرغم من أن حكمه بدأ رسميًا بعد وفاة والده، بوميبول أدولياديج، في 13 أكتوبر عام 2016، وأقيمت مراسم التتويج في 4 مايو 2019.

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