أحمد بن محمد يفتتح مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا

ابوظبي - سيف اليزيد - افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم فعاليات الدورة الـ30 لمؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا – دوفات 2025" التجمع الأكبر من نوعه لشركات الصيدلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور أكثر من 31,000 زائر ومشارك من 101 دولة .. ويستمر حتى 9 يناير الحالي.

ورافق سموه كل من معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية، وسعادة عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة في دبي، وسعادة ناصر البدور، الوكيل المساعد لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة السفير الدكتور عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض دوفات، حيث زار سموه عددا من أجنحة الدول المشاركة في المعرض واطلع على أبرز المنتجات الصيدلانية التي تطرحها الشركات وآخر المستجدات والتقنيات المتعلقة بهذا القطاع.

ويستضيف المعرض نحو 1400 شركة عارضة، إلى جانب حضور 155 متحدثاً متخصصاً يقدمون 130 جلسة علمية و9 ورش عمل مهنية إلى جانب مشاركة عدد من طلاب الجامعات الذين سيعرضون 400 ملصق علمي حول أحدث الأبحاث الطبية والابتكارات في القطاع.

ويُمنح المشاركون في المؤتمر ساعات علمية مستمرة معتمدة، حيث يحصل الحضور على 42.5 ساعة علمية معتمدة من هيئة الصحة بدبي، و21.5 ساعة علمية معتمدة من جمعية الصيادلة في أستراليا، و19.5 ساعة علمية معتمدة من الكونغرس العالمي للتخصصات الصحية.

وقال سعادة السفير الدكتور عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض دوفات إن دوفات أصبح خلال ثلاثين عاماً، الحدث الأهم في صناعة الأدوية، لأنه يجمع كبرى شركات الصيدلة والصيادلة والمهنيين من مختلف أنحاء العالم ويشهد هذا العام توسعاً ملحوظاً مع إضافة "فيتا شو دبي" الذي يعرض أحدث الابتكارات في المكملات الغذائية والفيتامينات لذلك نحن فخورون بتنظيم هذا المؤتمر المتميز الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في قطاع الدواء، وتشجيع البحث والتطوير، ودعم الابتكار في صناعة الأدوية، بما يتماشى مع التطلعات الوطنية للإمارات في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها الصحية على مستوى العالم.

وأضاف " سيتم مناقشة عدة محاور رئيسية تسهم في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية ومن أبرز المواضيع المطروحة "إدارة الصيدلة والقيادة: تشكيل مستقبل الرعاية الصحية"، و"الإمكانات العلاجية لاستهداف بروتينات التكوين العظمي في مرض اعتلال الشبكية السكري"، بالإضافة إلى "تعزيز الفهم والرؤى حول سلامة المرضى في إطار التعليم متعدد التخصصات، كما سيشمل المؤتمر مواضيع هامة مثل "الإدارة الصحية والسريرية الاستباقية"، و"إدارة مرض السكري والسمنة: الأدوية المستقبلية المبتكرة".

من جانبه قال الدكتور علي السيد حسين رئيس مؤتمر ومعرض دوفات إن دوفات يعد فرصة استثنائية لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه قطاع الأدوية والرعاية الصحية والمكملات الغذائية على مستوى المنطقة والعالم، ونحن ملتزمون بتقديم منصة علمية وتفاعلية تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز الابتكار في صناعة الدواء والمكملات الصحية كما نسعى من خلال هذا الحدث إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.

وفي إطار ما يشهده قطاع المكملات الغذائية من توسع سريع حول العالم، ينظم بالتزامن مع مؤتمر ومعرض دوفات 2025 معرض "فيتا شو دبي"، الذي يقدم أحدث الابتكارات في مجال المكملات الغذائية ويتيح هذا المعرض لرواد الصناعة عرض المنتجات والتطورات المبتكرة في هذا القطاع، ويجمع أكثر من 275 علامة تجارية من الشركات العالمية الرائدة.

كما يشهد المعرض مشاركة دولية واسعة، ويبرز الجناح الصيني كأكبر وأهم الأجنحة المشاركة حيث يتم العمل على تطوير وإنتاج وتوزيع المنتجات المدعمة بالعناصر الغذائية التي توفر فوائد صحية تتجاوز النظام الغذائي الأساسي.

ويشمل هذا القطاع العديد من المنتجات المختلفة مثل الفيتامينات، ومستخلصات النباتات، والأطعمة والمشروبات الوظيفية، والمكملات الغذائية.

ومع سعي الناس للحفاظ على صحتهم وتحسينها، فإن العادات السلبية والنظام الغذائي غير الصحي قد أسهما في زيادة الطلب على المكملات الغذائية، مما يعزز نمو سوق المكملات الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويحتل سوق الإمارات المرتبة الثانية كأسرع الأسواق نمواً في قطاع الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حيث بلغ إجمالي المبيعات 4.4 مليار دولار في 2024.

ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق المكملات الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 24.23 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو قدره 17%.

وتقدم هذه المؤشرات فرصة كبيرة لتوسع الشركات المحلية والأجنبية على حد سواء في قطاع صناعة الادوية.

ويُنظم مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا – دوفات 2025 من قبل اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض – عضو في اندكس القابضة، وبدعم من هيئة الصحة بدبي والجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي والجمعية الدولية لعلم الأدوية والاتحاد الأوروبي للعلوم الصيدلانية والجمعية الأوروبية للصيدلة السريرية وجمعية صيادلة المستشفيات في أستراليا، والجمعية الأوروبية لصيدلة الأورام، والجمعية الدولية لمراقبة الأدوية العلاجية والسموم السريرية، والجمعية الدولية للهندسة الصيدلانية.

حيث تعد كل من بولندا والصين وتركيا وإيران من أبرز الدول المشاركة في المعرض هذا العام.

