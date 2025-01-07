شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرية أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، قرية أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن قوة من جيش الاحتلال وعددًا من المستوطنين اقتحموا القرية، قبل أن يتمركزوا على أطرافها.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال والمستوطنين صعدوا في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم بحق القرى الواقعة جنوب شرق بيت لحم، وذلك عبر نصب حواجز عسكرية ومهاجمة منازل الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم.

وفي سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال إغلاق مدخل مدينة سلفيت الشمالي، ومداخل البلدات والقرى المحيطة بالبوابات الحديدية، إلى جانب إغلاق للطرق الترابية، ونصب الحواجز العسكرية على معظم المداخل، ومنع الفلسطينيين من الدخول أو الخروج، وعزل البلدات والقرى عن بعضها البعض.