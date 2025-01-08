الملكة رانيا تتألق بإطلالة يومية مميزة.. وهذا سعر الفستان

ميرنا وليد - بيروت - أطلت ملكة الأردن رانيا العبدالله على الجمهور، في لقاء القائمين على جمعية درب النور ومجموعة من الشابات والشباب أصحاب المشاريع الإنتاجية، وخطفت الملكة الأنظار بإطلالة يومية مميزة.



وإعتمدت الملكة رانيا فستاناً طويلاً وواسعاً باللون الأسود، من ماركة Gabriela Hearst يحمل إسم Meyer ButtonFront Shirtdress، ويبلغ سعره 2850$، ونسقت معه حزاماً باللون الأسود.

وكانت ردت الملكة رانيا على أحد الطلاب، الذي وجه لها رسالة أثناء تواجدها في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالعاصمة عمان، بطريقة طريفة، بعد أن أقدم على رفع ورقة كُتب عليها: "بدي الرخصة جلالتك"، ويقصد بهذا الأمر "رخصة قيادة".

لتقوم الملكة رانيا بالرد عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مستخدمة خاصية "الستوري"، موجهة رسالة له قائلة: "انجح والكنافة علي".