ميرنا وليد - بيروت - أبت الفنانة واليوتيوبر بيسان إسماعيل ان تكون أغنياتها عادية، بل تختار بعناية اللحن والكلام بمشاركة والدتها، اذ تقومان بعمل فني مميز ينال دائما النجاح الجماهيري اللافت.

بيسان تمتلك جمهور كبير يتابعها على مواقع التواصل الإجتماعي ويوتيوب، ولا تحب أن تغيب عنهم، فقد صوّرت أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب في لبنان بتوقيع المخرجة هيفا الفقيه.

موقع "الفن" التقى بـ بيسان إسماعيل وأجرينا معها مقابلة عن الكليب، وضمّ ايضا هذا اللقاء المخرجة هيفا الفقيه.

لمزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو المرفق بهذا الخبر.

كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- بيسان إسماعيل تخوض الحربين: "ورائي جيش يقتـ لني اذا فعلت ذلك" وهذا ما كشفته هيفا الفقيه عنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.